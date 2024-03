W Polsce brakuje mechaników. A będzie już tylko gorzej

Mechaników brakuje już dziś

Sieć warsztatów samochodowych ProfiAuto Serwis przeprowadziła badanie wśród 112 właścicieli serwisów z całej Polski. Jego wyniki nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o dostępność usług wykwalifikowanych mechaników w przyszłości. Zdaniem aż 96 proc. ankietowanych w perspektywie najbliższych kilku lat może zabraknąć osób wykonujących taki zawód. Z kolei 76 proc. badanych już teraz ma problem ze znalezieniem wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w stanie w profesjonalny sposób zająć się powierzonymi im pojazdami. Jak wskazano, o ile w warsztatach działających w ramach sieci sytuacja nie jest najgorsza, to w przypadku serwisów niezrzeszonych sprawa nie wygląda najlepiej.

Dzisiejsze pojazdy są coraz bardziej skomplikowane i trudno serwisować je mając doświadczenie zdobyte tylko na pojazdach, które były projektowane w 90-tych latach lub na przełomie XX i XXI wieku. My w dużej mierze polegamy na naszej, dobrze wykształconej kadrze, jednak potrzebujemy też "świeżej krwi". Przy czym podobna sytuacja jest w przypadku Autoryzowanych Stacji Obsługi. Jeśli więc oferta edukacyjna w szkołach mechanicznych się nie zmieni, a zawód mechanika nie stanie się bardziej atrakcyjny, będziemy mieli w Polsce duży problem. Tym bardziej, że park samochodowy w naszym kraju coraz bardziej się starzeje stwierdził Mariusz Maksym, koordynator sieci warsztatów ProfiAuto Serwis

Brakuje mechaników. Przyczyna leży w szkołach?

Zdanie, że problem z brakiem specjalistów wynika z niedostatecznego przygotowania w szkołach, podzielają badani mechanicy. Aż 79 proc. ankietowanych wskazało, że szkoły mechaniczne nie przygotowują uczniów do zawodu w odpowiedni sposób. Z kolei 92 proc. uważa, że szkoły będą musiały zmienić swoją ofertę edukacyjną, skupiając się bardziej pod kątem kształcenia mechatroników. Chodzi o to, by więcej mechaników potrafiło naprawiać samochody z napędami zelektryfikowanymi. Ma to istotne znaczenie w świetle rosnącej liczby różnego rodzaju hybryd i samochodów zasilanych wyłącznie prądem - młodzi mechanicy muszą wiedzieć, jak takie auta naprawiać. Niestety zdaniem większości mechaników (77 proc.) elektryfikacja sprawi, że brak specjalistów będzie jeszcze bardziej odczuwalny.

Szkoły branżowe niestety nie są dostosowane do dzisiejszej motoryzacji. Trudno winić za to nauczycieli, ponieważ muszą po prostu pracować na tym, co jest dostępne. Niestety dziś właśnie, w dobie bezprecedensowej rewolucji związanej z elektryfikacją motoryzacji, wychodzą zaniedbania i błędy ostatnich kilkudziesięciu lat w zakresie szkolnictwa branżowego. Te braki należy szybko nadrobić, choćby poprzez ściślejszą współpracę profesjonalnych sieci warsztatowych ze szkołami wskazał Mariusz Maksym

Dodał on również, że z roku na rok coraz mniej młodych ludzi chciałoby zajmować się mechaniką. Jak stwierdził, nie jest to wyłącznie niżu demograficznego, ale także tego, że polskie szkoły nie przygotowują uczniów do zawodu we właściwy sposób.

Jak zachęcić młodzież do zawodu? Goglami VR

Jak w takim razie radzić sobie ze spadającą liczbą osób widzących swoją przyszłość jako mechanik? Sieci zrzeszające warsztaty prowadzą np. specjalistyczne szkolenia z mechaniki, elektroniki i elektromechaniki, które mają zwiększać wiedzę i doświadczenie młodych ludzi. Drugą formą zachęcenia do zawodu i zwiększenia umiejętności mogą być natomiast nowoczesne formy szkolenia już w trakcie nauki. Chodzi tutaj np. o wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistości, dzięki której młodzi mechanicy mogą uczyć się naprawy auta na cyfrowym modelu.