W majówkę znacznie wzrosła liczba wypadków. Co się dzieje?

Jak co roku majowy weekend wiązał się ze wzmożonym ruchem na drogach. W związku z licznymi podróżami policjanci w całej Polsce przeprowadzali szeroko zakrojone kontrole. Trasy były patrolowane m.in. przez specjalne grupy Speed, wyposażone w nieoznakowane radiowozy. Niestety pomimo zaostrzonych działań nie udało się uniknąć wielu dramatycznych zdarzeń.

Setki wypadków na drogach. To wynik tegorocznej majówki

Tegoroczna majówka okazała się bardziej niebezpieczna na drogach, niż poprzednie. Według danych policji w czasie sześciu dni tegorocznej majówki na polskich drogach doszło do 401 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 460 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych odnotowano m.in. 12 kierujących samochodami, siedmioro pasażerów, siedmiu motocyklistów, troje rowerzystów i cztery osoby piesze. Według wstępnych ustaleń policjantów w większości przypadków do zdarzeń dochodziło na skutek nadmiernej prędkości niedostoswanej do warunków na drodze.

Zdjęcie policjanci w całej Polsce przeprowadzali szeroko zakrojone kontrole. / Stanisław Bielski / Reporter

Niestety jest to wynik wyższy od ubiegłorocznego, w którym odnotowano 306 wypadków. Jednocześnie jednak zmalała liczba osób kierujących po alkoholu. W tym roku zatrzymano ponad 1,8 tys. nietrzeźwych kierujących, a więc o 179 mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Cytowany przez Polską Agencję Prasową nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, podsumował dane następująco:

Jeżeli chodzi o te dane to liczba wypadków jest nieco większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Liczba wypadków w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 86, a liczba ofiar jest taka sama. Zanotowano również o 81 więcej osób rannych, za to zmniejszyła się liczba kierujących po alkoholu - zatrzymano ich o 179 mniej.

Policjanci wciąż na drogach. Na co zwracają uwagę?

Opas zwrócił także uwagę na poniedziałek 6 maja, który wciąż dla wielu turystów oznacza okres intensywnych powrotów. Także w tym dniu policjantów na drogach na pewno nie zabraknie. W okresie całego majowego weekendu średnio na drogach było ponad 4 tys. funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego. Policjanci zwracają uwagę m.in. na trzeźwość kierujących i sposób przewożenia pasażerów oraz to, czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Funkcjonariusze sprawdzają także, czy dzieci są przewożone w fotelikach.

Zdjęcie W okresie majowego weekendu średnio na drogach było ponad 4 tys. funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego. / 123RF/PICSEL

Policjanci zwrócili się także z apelem do kierowców:

Pomimo zakończenia długiego majowego weekendu nadal apelujemy do wszystkich użytkowników dróg, zarówno tych zmotoryzowanych, jak i tych niechronionych o ostrożność, rozsądek, a także rozwagę. Zwracamy się również do motocyklistów, by podróżowali bezpiecznie, zgodnie z przepisami, a nadmierna prędkość i brawura nie stały się przyczyną kolejnej tragedii.