Spis treści: Jak zmieni się Volkswagen ID.3? Jakie nowe funkcje w Volkswagenie ID.3 Neo? Czy Volkswagen ID.3 Neo będzie oddawać prąd? Jaki nowy silnik w elektrycznych Volkswagenach?

Volkswagen ID.3 zadebiutował w 2019 roku i po raz kolejny na przestrzeni niemal siedmiu lat przejdzie modernizację. Tym razem zmianie ulegnie również nazwa. Elektryczny kompaktowy model niemieckiego producenta otrzyma człon "Neo" (skojarzenia z trylogią "Matrix" same przychodzą na myśl). Tym samym niemiecki producent nie zdecydował się, by wzorem innych nowych elektrycznych modeli (i w zgodzie z najnowszą strategią nazewniczą) ID.3 miało odnoszącą się do spalinowych samochodów (w odróżnieniu od ID.Polo, ID.Cross). Na ID.Golfa przyjdzie więc nam jeszcze poczekać.

Oficjalnie auto ma zadebiutować w połowie kwietnia, ale już teraz marka przedstawiła garść informacji zapowiadających, czego możemy spodziewać się w tym samochodzie.

Jak zmieni się Volkswagen ID.3?

Sugerując się grafikami udostępnionymi przez producenta, można wywnioskować, że ID.3 Neo nie przejdzie wyjątkowo radykalnych zmian stylistycznych, choć przód ulegnie delikatnym modyfikacjom (np. w obrębie zderzaka). Zdecydowana większość nowości, które mamy znaleźć w tym aucie, nie będzie widoczna z zewnątrz. To dlatego, że wprowadzono sporo nowości w zakresie usług cyfrowych. Niemcy wdrażają je również w innych elektrycznych modelach: ID.4, ID.5 oraz ID.7 (zmodernizowane modele są już dostępne np. w Niemczech, w Polsce jeszcze nie).

Sugerując się grafikami udostępnionymi przez Volkswagena można wywnioskować, że przód nieco się zmieni. materiały prasowe

Jakie nowe funkcje w Volkswagenie ID.3 Neo?

Przede wszystkim ID.3 Neo, podobnie jak inne modele z rodziny ID., wyposażony zostanie w najnowszą generację oprogramowania z nowym systemem multimediów. Znajdziemy tam np. nowy sklep z aplikacjami, który umożliwia rozszerzanie funkcji samochodu. Klienci znajdą tam aplikacje do streamingu wideo i muzyki czy gier.

Dodatkowo kompaktowy elektryk otrzyma ulepszony układ Travel Assist, który będzie wykrywał również sygnalizację świetlną. Niemcy wprowadzą również funkcję One Pedal Driving, która pozwala na zatrzymanie samochodu bez fizycznego wciskania hamulca. Zmieniono również koncepcję obsługi samochodu. Wszystkie przyszłe modele ID. będą wyposażone w fizyczne przyciski na kierownicy.

Volkswagen ID.3 Neo będzie wyposażony w nowe oprogramowanie czy funkcję One Pedal Driving. materiały prasowe

Czy Volkswagen ID.3 Neo będzie oddawać prąd?

Co więcej we wszystkich elektrycznych modelach marki opcjonalnie dostępna będzie opcjonalna funkcja cyfrowego kluczyka. Umożliwia ona wygodny dostęp do pojazdu za pomocą urządzenia mobilnego (telefonu lub smartwatcha). Podobnie jak w przypadku płatności za pomocą telefonu, specjalna aplikacja nie będzie wymagana.

Ponadto w modelach ID. wprowadzana będzie również funkcja Vehicle-to-Load, która pozwoli na zasilanie urządzeń elektrycznych bezpośrednio z akumulatora trakcyjnego pojazdu z mocą do 3,6 kW.

Volkswagen ID.3 Neo będzie wyposażony w funkcję udostępniania energii. materiały prasowe

Jaki nowy silnik w elektrycznych Volkswagenach?

Nowe rozwiązania będą wprowadzone również w zakresie napędów. W elektrykach Volkswagena wdrażany będzie nowy silnik APP 350 zapewniający 190 KM (pojawił się już choćby na niemieckim rynku w ID.4 i ID.5). Producent informuje, że oferuje on większy moment obrotowy i niższe zużycie w porównaniu z poprzednim silnikiem APP 310. Dzięki temu, w połączeniu z nowym akumulatorem o pojemności 58 kWh netto zasięg Volkswagena ID.4 może wzrosnąć nawet o 40 km (zgodnie z normami WLTP).

