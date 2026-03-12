15 marca Volkswagen Touran znika z oferty bezpowrotnie. Tańszy o 24 tys. zł
Volkswagen Touran wkrótce dołączy do grona minivanów wycofanych z produkcji. Wciąż jest możliwość zamówienia tego samochodu, i to z rabatem 24 tys. zł, ale trzeba się szybko decydować. Zamknięcie zamówień nastąpi już za trzy dni.
Spis treści:
- Volkswagen Touran znika z oferty
- Jakie silniki ma Volkswagen Touran?
- Wyposażenie Volkswagena Tourana
- Ile kosztuje Volkswagen Touran?
Volkswagen Touran znika z oferty
Volkswagen Touran to swego czasu gwiazda segmentu minivanów. Od momentu debiutu w 2003 roku do dziś sprzedano na całym świecie ponad 2,6 mln egzemplarzy obu generacji Tourana. Przez lata model ten zajmował nieprzerwanie pozycję lidera sprzedaży wśród minivanów.
W czasie gdy kolejni producenci konsekwentnie rezygnowali ze swoich reprezentantów w tym segmencie, Touran wytrwale trwał na rynku. Ale i jego czas nadchodzi. Producent podkreśla, że segment kompaktowych minivanów w Europie od kilku lat systematycznie się zmniejsza i stwierdza, że zakończenie produkcji, które wkrótce ma nastąpić, jest "symbolicznym zamknięciem rozdziału".
Klienci, którzy chcą zamówić ten samochód mają ostatnie dni, by zamówić jeszcze ten samochód.
Volkswagen Touran drugiej generacji (debiutowała w 2015 r.) ma 4,5 metra długości i rozstaw osi wynoszący niemal 2,8 m. W standardzie samochód wyposażony jest w trzeci rząd foteli (ale bezpłatnie można zdecydować się na opcję pięciomiejscową). Przy rozłożonym drugim rzędzie siedzeń pojemność bagażnika wariantu siedmioosobowego wynosi 633 litry.
Jakie silniki ma Volkswagen Touran?
Touran dostępny jest w trzech wariantach mocy: Benzynowa jednostka o pojemności 1,5 l generuje 150 KM i może współpracować z manualną skrzynią sześciobiegową lub siedmiobiegowym dwusprzęgłowym automatem. W pierwszej wersji średnie zużycie paliwa wynosi 6,3-6,4 l/100 km, a w drugiej 6,4-6,5 l/100 km w cyklu mieszanym.
Oprócz tego klienci mogą zdecydować się na dwulitrową jednostkę wysokoprężną w dwóch odmianach: 122 KM i manualna skrzynia sześciobiegowa oraz 150 KM i siedmiobiegowa przekładnia DSG. Pierwszy zużywa średnio 5,2-5,3 l/100 km, a drugi 5,4 l/100 km w cyklu mieszanym.
Wyposażenie Volkswagena Tourana
Touran dostępny jest w trzech wariantach wyposażenia. W podstawowej specyfikacji, Comfortline, znajdziemy m.in.:
- lusterka boczne sterowane elektrycznie, z funkcją pamięci
- funkcję Auto Hold
- asystenta utrzymania pasa ruchu
- asystenta zmiany pasa ruchu
- aktywny tempomat
- trzystrefową klimatyzację automatyczną
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- podgrzewanie przedniej szyby
- 8-calowy wyświetlacz wskaźników
- system radiowy Ready2Discover z ośmiocalowym wyświetlaczem
- indukcyjną ładowarkę
- światła halogenowe
- 16-calowe felgi
W wyższej specyfikacji, Comfortline Plus, dodatkowo klienci mogą liczyć na:
- reflektory skrętne LED
- podgrzewane przednie fotele
- bezdotykowe otwieranie i zamykanie klapy bagażnika
- 17-calowe felgi
Topowa odmiana Highline wprowadza dodatkowo:
- 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników
- podwójną końcówkę rury wydechowej
- chromowane wykończenia przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych
Ile kosztuje Volkswagen Touran?
Ceny Volkswagena Tourana zaczynają się od 132 090 zł za 150-konną odmianę benzynową z sześciobiegową skrzynią manualną. Warto jednak zaznaczyć, że jest to cena promocyjna, katalogowo to koszt 156 090 zł. Wszystkie warianty wyposażenia objęte są rabatami w wysokości 24 tys. zł.
Czasu do zastanowienia nie ma jednak dużo. Zamówienia na Tourana przyjmowane są jeszcze tylko przez trzy dni - do 15 marca 2026 r. - w autoryzowanych salonach dealerskich Volkswagena. Po tym terminie zmawianie nowych samochodów nie będzie to możliwe i Touran, podobnie jak jego konkurenci, przejdzie do historii.