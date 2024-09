Volkswagen z Polski będzie palił mniej. Ważna zmiana w fabryce

Volkswagen Caddy to jeden z najbardziej popularnych modeli niemieckiego producenta, który od początku swojej produkcji oferowany jest w dwóch wersjach - dostawczej i osobowej. Pojazd od ponad 20 lat powstaje w wyłącznie w zakładzie Volkswagena w Poznaniu i tylko w zeszłym roku z fabryki w stolicy Wielkopolski wyjechało prawie 87 tys. jego egzemplarzy.

Do tej pory pojazd był dostępny w wersji z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym, jednak teraz się to zmieniło. Jak poinformował Volkswagen Poznań - do oferty polskiego zakładu dołączył właśnie Caddy wyposażony w układ hybrydowy typu plug-in. Pierwszy taki model zjechał już linii produkcyjnej poznańskiego zakładu.

Volkswagen Caddy eHybrid. Nawet 122 km w trybie elektrycznym

Caddy eHybrid, ma moc 150 KM, która pochodzi z silnika spalinowego i elektrycznego. Dzięki pojemności użytkowej akumulatora wynoszącej 19,7 kWh, Caddy na napędzie wyłącznie elektrycznym przejedzie nawet 122 km. To oznacza, że w ruchu miejskim może poruszać się dzięki silnikowi elektrycznemu, który umożliwia oszczędną i przyjazną dla środowiska jazdę. Z kolei w dłuższej trasie wsparcie stanowi 1,5-litrowy benzynowy silnik spalinowy.

Zdjęcie Volkswagen Caddy eHybrid / materiały prasowe

Modele hybrydowe dostępne są w wariancie osobowym oraz dostawczym zarówno z klasycznym rozstawem osi (wersja 5 miejscowa) oraz w wariancie Maxi z długim rozstawem osi (wersja z 7 miejscami). Wszystkie wersje Caddy wyposażone zostały również w nowe systemy wsparcia kierowcy. Wersje Cargo wzbogacono o dodatkowe systemy (dostępne już wcześniej w wersjach osobowych), m.in. boczne i kurtynowe poduszki powietrzne, kamerę wielofunkcyjną, asystenta pasa ruchu i asystenta jazdy umożliwiającego monitorowanie ruchu pieszych i rowerzystów.

Zmiany w fabryce Volkswagena w Poznaniu

W związku z produkcją Caddy eHybrid w zakładzie w Poznaniu wprowadzono szereg nowych rozwiązań. Przykładowo w obszarze budowy karoserii zintegrowano 20 nowych robotów i rozbudowano 22 stacje, wdrożono też m. in. technologię wycinania plazmowego. Zmiany dotknęły też obszar lakierni, gdzie dostosowano procesy, by sprostać wymaganiom związanym z produkcją pojazdów hybrydowych.

Volkswagen chwali się, że rozbudował linię produkcyjną w obszarze montażu i linię podmontażu układu napędowego, co przełożyło się na zwiększenie wydajności. Jednocześnie zakład został dostosowany do budowy aut elektrycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Budowa aut hybrydowych wymagała również nabycia nowych kompetencji przez pracowników, co wiązało się z wdrożeniem specjalnego szkolenia dot. systemów asystenckich, budowy baterii, czy elektromobilności.