Zakład we Wrześni należy do Volkswagen Poznań, który już od ponad 30 lat produkuje w Wielkopolsce samochody dostawcze. Należąca do spółki fabryka we Wrześni powstała w 2016 roku i jest jedną z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Volkswagen Poznań jako jedyny na świecie odpowiada za budowę modelu Caddy, Crafter oraz siostrzanego modelu MAN TGE.

Nowy Crafter nadal będzie produkowany w Polsce

Niemiecki koncern podjął już decyzję, że kolejna generacja Craftera również będzie produkowana wyłącznie we Wrześni, dlatego konieczna jest rozbudowa zakładu. Spółka dysponuje już wszystkimi pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia inwestycji. Na listopad 2025 zaplanowane jest wmurowanie kamienia węgielnego, początek zaawansowanych prac budowlanych planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a zakończenie budowy ma nastąpić w roku 2027.

W ramach inwestycji powstanie nowoczesna hala budowy karoserii oraz magazyn baterii, dostosowane do wymogów produkcji nowej generacji elektrycznego Craftera. W ten sposób wzmacniamy naszą pozycję jako producenta nowoczesnych samochodów dostawczych oraz zwiększamy bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości

Volkswagen Poznań zatrudnia 9 tys. osób

Obecnie zakład we Wrześni zajmuje powierzchnię ok. 220 hektarów, czyli mniej więcej tyle, ile zajmuje 300 boisk piłkarskich. W produkcji wykorzystywane jest 1300 robotów oraz algorytmy AI.

Volkswagen Poznań zatrudnia około 9 tys. osób, dzięki czemu jest największym pracodawcą w Wielkopolsce.

Niemiecki producent podkreśla, że zakład we Wrześni, podobnie jak wszystkie inne zakłady Volkswagena w Polsce, jest zasilany w 100 procentach zieloną energią. Dodatkowo jest on zaopatrywany w energię z własnej farmy fotowoltaicznej, która jest sukcesywnie rozbudowywana. Instalacja o mocy 18,3 MW pokrywa 25 proc. zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną w ujęciu rocznym, a przy przy dobrych warunkach pogodowych jest w stanie pokryć całe chwilowe zapotrzebowanie na prąd.

Zakład Volkswagena we Wrześni i farma fotowoltaiczna materiały prasowe

Przemysł motoryzacyjny kluczowy dla Polski

- Branża motoryzacyjna ma kluczowe znaczenie dla gospodarki: odpowiada za 8 procent polskiego PKB, który w zeszłym roku wyniósł 3,641 biliona złotych, a bezpośrednio zatrudnionych w tym sektorze jest ponad 200.000 osób - mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

Przyjmuje się również, że jedno miejsce pracy w automotive może generować nawet siedem kolejnych w sektorach powiązanych – u dostawców części, czy w logistyce

