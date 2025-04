Wprowadzenie ceł i nowych taryf przez USA przyczyniło się do spowolnienia handlu międzynarodowego, zmuszając firmy do cięcia kosztów w obliczu spodziewanego spadku popytu. Dla firm kurierskich, takich jak UPS, oznacza to wyraźny spadek zapotrzebowania na transport między firmami. Szczególnie odczuwalne są cła w wysokości 145 proc. na towary z Chin, które znacząco ograniczają liczbę przesyłek od takich gigantów e-commerce jak Shein i Temu.