Unia pracuje nad nowymi przepisami - chce śledzić cyfrowo każde auto

W czwartek Komisja Europejska debatowała nad projektem nowych przepisów mających na celu zwiększenie obiegu zamkniętego w sektorze motoryzacyjnym. Inicjatywa przyczynić ma się do "realizacji unijnych celów środowiskowych i klimatycznych" i "poprawi dostęp gospodarki UE do zasobów".



Unia chce tańszych napraw samochodów. Ale tylko elektrycznych

Jednym z kluczowych celów szykowanych przepisów jest np. "pobudzenie rynku używanych części zamiennych", które miałyby być "szerzej dostępne dla konsumentów". Na tym etapie trudno jeszcze dyskutować o konkretach, ale twórcy pomysłu precyzują, że dzięki temu "utrzymanie pojazdów stanie się tańsze i wydłuży ich żywotność". Jedna z propozycji zakłada np. zmiany w samej konstrukcji pojazdów i wymuszenie na producentach większego wykorzystania surowców wtórnych. "Zwiększenie obiegu zamkniętego w projektowaniu i produkcji pojazdów" pomóc ma w ich łatwym demontażu.



Ściślej - KE chce zobligować producentów samochodów do udostępniania stacjom demontażu "jasnych i szczegółowych instrukcji" dotyczących "sposobu wymiany i usuwania części komponentów".



Słowa Fransa Timmermansa, odpowiedzialnego za wprowadzanie Europejskiego Zielonego Ładu, nie pozostawiają złudzeń, że nowe prawo tworzone jest z myślą o samochodach elektrycznych.



W najbliższych latach na rynku pojawi się coraz więcej samochodów bezemisyjnych, co zwiększy popyt na cenne materiały pierwotne. Nasza dzisiejsza propozycja zagwarantuje, że poddamy recyklingowi i ponownie wykorzystamy jak najwięcej z tych materiałów, co zapewni nowy cykl życia częściom naszych samochodów i znacznie zmniejszy ślad środowiskowy naszego transportu drogowego - komentuje Timmermans.

Nowe samochody będą droższe. To dla naszego dobra

Jak czytamy na stronach Komisji Europejskiej:



wniosek ma na celu zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w nowych pojazdach. Nowe pojazdy powinny zawierać co najmniej 25 proc. tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem nowych przepisów, 25 proc. z tego udziału będzie musiało pochodzić z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W tym przypadku unijne symulacje mówią jednak o szacowanym na "na mniej niż 40 euro dla konsumenta" wzrostu cen nowych pojazdów. Podsumowując - elektryczny samochód naprawimy częściami ze złomu, ale samo jego kupno będzie droższe.

Cyfrowe śledzenie każdego pojazdu

Nie ulega wątpliwości, że dyskutowane właśnie przepisy to efekt wdrażanych już regulacji dotyczących elektromobilności. KE zakłada "uszczelnienie" zewnętrznych granic UE, tak by - po demontażu - części pojazdów nie trafiały na rynki zewnętrzne.



Dzięki temu w krajach wspólnoty zostać ma więcej cennych materiałów, zwłaszcza tych niezbędnych do produkcji baterii trakcyjnych. Komisja Europejska chce "położyć kres znikaniu pojazdów", w czym pomóc ma m.in. lepsze egzekwowanie obowiązujących przepisów i szereg dodatkowych działań.



W szczególności chodzi o:



większą liczbę kontroli,



cyfrowe śledzenie pojazdów wycofanych z eksploatacji w całej UE ,



, lepsze oddzielenie starych samochodów od samochodów wycofanych z eksploatacji,

wyższe grzywny za naruszenia oraz zakaz wywozu używanych pojazdów, które nie nadają się do ruchu drogowego.



W tym miejscu warto dodać, że kilka dni temu przyjęto pakiet regulacji dotyczących recyklingu baterii. Nowe rozporządzenia - od 1 stycznia 2026 roku - wprowadzają np. tzw. "paszport baterii". Dla akumulatorów przemysłowych i trakcyjnych (dla samochodów elektrycznych) powstać ma "elektroniczny wpis dla każdej pojedynczej baterii wprowadzanej do obrotu", a same wpisy - podobnie jak np. samochodowe numery VIN - będą niepowtarzalne, tak aby każdą baterię można było zidentyfikować po niepowtarzalnym identyfikatorze.



Złomowanie aut w Unii Europejskiej? 6 mln samochodów na złom

Każdego roku do punktów demontażu pojazdów w krajach UE trafia ponad sześć milionów samochodów. Zdaniem twórców debatowanych przepisów, te - do 2035 roku - wygenerować mają dochody netto w wysokości nawet 1,8 mld euro i przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy.

Ponadto przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w państwach trzecich poprzez zapobieganie wywozowi pojazdów nienadających się do ruchu drogowego oraz ograniczenie szkodliwych zanieczyszczeń i zagrożeń dla zdrowia w krajach importujących używane pojazdy z UE - czytamy w komunikacie UE.