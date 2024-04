Uczta dla fanów Mini. Wystarczy wybrać się do galerii

Samochody Mini w warszawskiej galerii handlowej

Samochodami Mini jeździli m.in. członkowie The Beatles, aktor i reżyser, Clint Eastwood czy serialowy Jaś Faola. Ze tego względu auto, które zadebiutowało w 1959 roku, stał się nie tylko ikoną motoryzacji, ale również popkultury, a brytyjska marka chyba już na zawsze będzie kojarzyć się właśnie z pierwszą wersją kultowego modelu. Historia Mini jest jednak bogata o różne auta, które nie są znane szerszej publiczności, a teraz jest szansa, by zobaczyć je z bliska. Wystarczy udać się do... centrum handlowego. Dokładniej do warszawskiej Galerii Młociny.

Jakie samochody można zobaczyć w warszawskiej galerii?

Wystawa składa się z 16 egzemplarzy udostępnionych przez Mini Klub Polska. Odwiedzający warszawskie centrum handlowe mogą zobaczyć m.in. Mini Coopera z 1991 roku. Uwagę zwracają również Mini Clubman Estate z 1969 roku. Wyróżniający się bardziej kwadratowym nadwoziem model miał wypełnić lukę po wersjach Countryman i Traveller. Na liście samochodów, które można zobaczyć w warszawskim centrum handlowym, znalazło się również Innocenti Mini z 1973 roku. Innocenti to włoska firma założona w 1933 roku. Od 1965 r. zajmowała się produkowaniem Mini na licencji.

Wystawa w Galerii Młociny jest wynikiem współpracy z Mini Klub Polska - pierwszym i jedynym oficjalnym Klubem w Polsce zrzeszającym właścicieli klasycznych i współczesnych Mini, co dodatkowo podkreśla jej unikalny charakter. Prezentowane klasyki to nie muzealne eksponaty, a pojazdy, które wciąż mogą towarzyszyć w codziennej jeździe. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Galerii Młociny i zapoznania się z naszą wystawą, bo to rzadka okazja, aby spotkać tyle motoryzacyjnych unikatów w jednym miejscu powiedział Artur Maćkowiak, Marketing Manager Galerii Młociny

Mini w centrum handlowym. Konkurs dla klientów galerii

Reklama

Klienci galerii mogą wziąć udział w konkursie. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 50 zł, zachować dowód zakupu i do 21 kwietnia zgłosić historię swojej wymarzonej podróży w punkcie znajdującym się na terenie galerii. Dla najbardziej kreatywnych osób Galeria Młociny przygotowała 100 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda oraz szansę na jeden z 10 przejazdów autem Mini. Wstęp na wystawę Mini w Galerii Młociny jest bezpłatny. Samochody można oglądać do niedzieli 21 kwietnia w godzinach otwarcia centrum handlowego.