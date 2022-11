Uciekając przed policją rzucał narkotykami przez okno. Zdradziły go opony

Zdarzenie miało miejsce wczoraj - 8 listopada - około godziny 11.00 na warszawskim Mokotowie w rejonie ulicy Czarnomorskiej. Uwagę policyjnych wywiadowców zwrócił kierowca niebieskiego Renault Clio, które z piskiem opon ruszyło ze skrzyżowania.

Dealer uciekał ślepą ulicą

Załoga nieoznakowanego radiowozu zdecydowała się włączyć sygnały i skontrolować kierującego. Ten nie zastosował się jednak do poleceń i zaczął uciekać. W czasie pościgu mężczyzna wyrzucił z auta dwa foliowe worki z dużą ilością suszu konopnego.



Późniejsza wnikliwa kontrola ujawniła w samochodzie kolejne worki z marihuaną i mefedronem oraz wagę służącą do porcjowania narkotyków.



Sam pościg nie trwał długo. Kierowca Clio chciał przechytrzyć policjantów zjeżdżając na pobliską stację benzynową przy ulicy Sikorskiego.



Plan objechania stacji i zgubienia pościgu miał jednak słaby punkt - droga, którą wybrał była ślepa....



Wyszarpany zza kierownicy. W aucie pistolet i metalowy "bejsbol"

Zdjęcie Mężczyzna miał w aucie narkotyki, zestaw wytrychów, pistolet hukowy i metalowy kij bejsbolowy / Policja

Mimo tego mężczyzna nie miał zamiaru opuścić pojazdu. Policjanci musieli wyszarpać go zza kierownicy przy użyciu chwytów obezwładniających. Mężczyzna i tym razem próbował swoich sił, naruszając nietykalną cielesną policjantów. Ostatecznie został on obezwładniony i w kajdankach doprowadzony do radiowozu, a następnie przewieziony do policyjnego aresztu.



Policjanci zabezpieczyli wyrzucone przez podejrzanego worki z narkotykami. W samochodzie znaleziono też m.in:

pistolet hukowy,



gaz łzawiący,



wykonany ze stali kij bejsbolowy,

tabletki z testosteronem.



Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania środków odurzających oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, za co może zostać skazany na 3 lata pozbawienia wolności.



***