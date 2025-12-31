Spis treści: Audi A4 - bestseller od dekad, który znika z produkcji Audi kończy produkcję modelu Q8 e-tron Ford Focus znika z oferty po 27 latach. Wyprodukowano ponad 12 mln egzemplarzy Kia zakończyła produkcję modelu Soul. Ten model zadebiutował w 2008 r. Do widzenia, Mazdo MX-30. Nie pomogły drzwi i silnik Wankla Kultowy model znika z rynku. Zakończono produkcję Nissana GT-R Peugeot 508 - moda na SUV-y pochłonęła kolejnego sedana Zakończono produkcję największego kombi Volvo. Żegnamy V90, pozostanie tylko V60

Mijający rok był trudny dla branży motoryzacyjnej - nie brakowało kryzysów, zawirowań i masowych zwolnień. Wielu producentów diametralnie zmieniało swoją filozofię i strategię w odpowiedzi na chińską ekspansję, a jeszcze inni ogłaszali zakończenie produkcji uwielbianych modeli. Nic przecież nie trwa wiecznie, a gdy zmieniają się preferencje klientów, marki samochodowe muszą dostosować swoją ofertę możliwie szybko. Na wieść o niektórych modelach może uronić się wam sentymentalna łezka.

Audi A4 - bestseller od dekad, który znika z produkcji

Zdecydowanie największym zaskoczeniem jest zakończenie produkcji modelu A4, który na rynku obecny jest od lat 90. ubiegłego wieku i doczekał się aż pięciu generacji. Ostatnie wcielenie produkowane było przez 10 lat i do samego końca był to samochód nowoczesny i bardzo komfortowy. Model ten bardzo często widywany jest na rodzimych drogach i uwielbiany przez Polaków za sprawą ergonomicznego wnętrza, nowoczesnego wyglądu oraz pancernych jednostek napędowych. Zmian w gamie niemieckiego producenta będzie jednak więcej.

Produkcja A4 formalnie zakończyła się w 2024 roku, ale jeszcze w 2025 w salonach dostępne były fabrycznie nowe egzemplarze.

Audi kończy produkcję modelu Q8 e-tron

Gdy Audi zaprezentowało na rynku model Q8 e-tron nie brakowało głosów, że to projekt, który nie ma szans na choćby najmniejszy sukces za sprawą krótkiego zasięgu i wysokiego zużycia energii. Sprzedaż była jednak całkiem wysoka, a przedsiębiorstwo z Ingolstadt zdecydowało się na modernizację i zmianę nazwy na Q8 e-tron oraz - co najważniejsze -wydłużenie zasięgu.

Samochód ten produkowany był w legendarnej fabryce w Brukseli, która została zamknięta, a która wyprodukowała swój pierwszy samochód już w 1949 r. Klasyczne Audi Q8, bez napędu elektrycznego i bez dopisku e-tron, pozostaje nadal w ofercie marki.

Ford Focus znika z oferty po 27 latach. Wyprodukowano ponad 12 mln egzemplarzy

Miejskie hatchbacki przez dekady stanowiły lwią część rynku, jednak dziś zmuszone są ustąpić miejsca coraz popularniejszym SUV-om. Ford Focus znika po 27 latach obecności na rynku, a jego produkcja zakończyła się 14 listopada po wyprodukowaniu ponad 12 mln egzemplarzy. Jego bezpośrednimi następcami będą - a jakże by inaczej - SUV-y, czyli Kuga i Puma.

Kia zakończyła produkcję modelu Soul. Ten model zadebiutował w 2008 r.

Z kolei Kia poinformowała o zakończeniu globalnej produkcji modelu Soul, w tym także jego elektrycznej wersji, jedynej oferowanej na Starym Kontynencie. Chociaż sprzedaż w Europie wstrzymana została już na przełomie 2022 i 2023 r., to produkcja została zakończona dopiero teraz. Południowokoreański producent przekazał, że bezpośredni następca tego modelu nie jest planowany.

Pierwsza generacja Kii Soul zadebiutowała w 2008 r., a samochód ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem szczególnie w USA.

Do widzenia, Mazdo MX-30. Nie pomogły drzwi i silnik Wankla

Mazda zawsze starała się wyznaczać własne ścieżki, które - jak pokazuje model MX-30 - nie zawsze okazywały się trafnym wyborem. Pierwszy samochód elektryczny marki miał formę nietypowego hatchbacka z tylnymi drzwiami otwieranymi "pod wiatr", co nie spotkało się z pochlebnymi opiniami.

Sprzedaż tego modelu szurała po dnie, a japoński producent postanowił ratować sytuację, poszerzając ofertę o bardziej praktyczną wersję z benzynowym przedłużaczem zasięgu w postaci silnika Wankla. Efekt był jednak mizerny i ostatecznie sprzedaż MX-30 została zakończona. Bezpośredniego następcy nie będzie.

Kultowy model znika z rynku. Zakończono produkcję Nissana GT-R

To jeden z tych samochodów, który grubą czcionką zapisał się na kartach motoryzacyjnej historii. Nissan GT-R hucznie pojawił się na rynku w 2007 r. i natychmiast zrobił piorunujące wrażenie. To pełnoprawny wóz sportowy, który na przestrzeni 18 lat produkcji urósł do miana pożądanego i legendarnego. Japończycy podjęli jednak decyzję, że w tym roku jego produkcja zostanie zakończona.

Ostatnim egzemplarzem, który zjechał z linii produkcyjnej w sierpniu, była wersja Premium T-Spec w kolorze Midnight Purple. Nissan zapowiada jednak, że nie jest to pożegnanie "na zawsze" i w niedalekiej przyszłości poznamy nową generację.

Peugeot 508 - moda na SUV-y pochłonęła kolejnego sedana

Rosnący popyt na SUV-y sprawił, że z rynkiem żegna się kolejny sedan. Pierwsza generacja Peugeota 508 zadebiutowała w 2011 r. i cieszyła się sporą popularnością. Drugie wcielenie zyskało bardziej agresywny i nowoczesny design, jednak ostatecznie nie udało się utrzymać produkcji w dobie gwałtownie rosnącego zainteresowania SUV-ami. Na początku 2025 roku produkcja tego modelu została zakończona.

Zakończono produkcję największego kombi Volvo. Żegnamy V90, pozostanie tylko V60

Największe kombi Volvo - model V90 - również został wycofany z produkcji. Nazwa pojawiła się po raz pierwszy w latach 90., a po długiej przerwie powróciła w 2016 r.

Aktualnie sprzedaż szwedzkiego producenta opiera się niemal wyłącznie na SUV-ach, a globalna sprzedaż V90 spadła na tyle mocno, że zakończenie produkcji tego modelu było koniecznością. Dziesięć lat temu niemal 25 proc. wszystkich sprzedanych Volvo stanowiły kombi. Dziś ten udział jest znacznie niższy, a w ofercie marki pozostał już tylko model V60.

