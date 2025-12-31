Spis treści: Dacia Bigster jest duża, przestronna i ma instalację LPG W tej cenie Dacia Bigster jest praktycznie bezkonkurencyjna Dacia Bigster nie próbuje udawać, że jest premium Rumuńskie Simply Clever i godny pozazdroszczenia bagażnik Ile pali nowa Dacia Bigster? Czy LPG się opłaca? Wrażenia z jazdy Dacią Bigster z instalacją LPG Dacia Bigster mild hybrid-G z instalacją LPG. Podsumowanie

Dacia Bigster zadebiutowała w październiku 2024 roku i niemal natychmiast zdobyła duże zainteresowanie na polskim rynku. Choć technicznie jest blisko spokrewniona z Dacią Duster, została zaprojektowana z myślą o zupełnie innym odbiorcy. O ile Duster pełni w gamie rolę klasycznego SUV-a segmentu B, o tyle Bigster to pełnoprawny, rodzinny model zaliczany do segmentu C.

Dacia Bigster jest duża, przestronna i ma instalację LPG

W praktyce oznacza to wyraźnie większe nadwozie - Bigster jest o 23 cm dłuższy od Dustera i mierzy 4570 mm. Zwiększono zarówno tylny zwis, jak i rozstaw osi, który w tym modelu wynosi aż 2702 mm, czyli o 40 mm więcej niż w Dusterze. Co ciekawe, szerokość nadwozia pozostała niezmieniona w porównaniu do Dustera i wynosi 1,81 m (bez lusterek).

Dacia Bigster jest dłuższa i przestronniejsza od Dustera. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Początkowo Dacia Bigster oferowana była w trzech wariantach napędowych: 1.2 TCe z trzycylindrowym silnikiem o mocy 120 KM wspieranym technologią mild hybrid, 1.2 TCe 4x4 o mocy 130 KM oraz jako pełna hybryda, w której 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8 współpracuje z jednostką elektryczną, generując łącznie 155 KM.

W maju 2025 roku gamę rozszerzono o wersję mild hybrid-G 140, wyposażoną w manualną skrzynię biegów oraz silnik 1.2 o mocy 140 KM. Kluczowym atutem tej odmiany jest fabrycznie montowana instalacja LPG, dzięki której Bigster może uchodzić za jeden z najtańszych w eksploatacji rodzinnych SUV-ów dostępnych na rynku. Skąd bierze się ta oszczędność?

W maju 2025 roku gamę Bigstera rozszerzono o wersję mild hybrid-G 140 z instalacją LPG. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

W tej cenie Dacia Bigster jest praktycznie bezkonkurencyjna

Nie ma co ukrywać - Bigster kusi przede wszystkim ceną. Dacia należy do nielicznych producentów, którzy są w stanie realnie konkurować cenowo z chińskimi markami. Bazowa wersja Bigstera z fabrycznym LPG dostępna jest już od 101 400 zł. W tej cenie otrzymujemy m.in. elektryczne szyby, kamerę cofania, światła do jazdy dziennej LED, manualną klimatyzację oraz liczne systemy wspomagające kierowcę i zwiększające bezpieczeństwo jazdy.

Nawet topowa wersja Extreme, którą miałem okazję testować, wyposażona w automatyczną dwustrefową klimatyzację, dostęp bezkluczykowy, ładowarkę indukcyjną, 18-calowe obręcze kół, nawigację i panoramiczny dach, kosztuje zaledwie 118 900 zł. W tej klasie cenowej praktycznie nie znajdziemy konkurencyjnych modeli.

Topowy wariant Bigstera "Extreme" wyróżnia się akcentami w kolorze miedzi. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Dacia Bigster nie próbuje udawać, że jest premium

Oczywiście, coś za coś. Należy pamiętać, że Dacia Bigster, mimo dużych rozmiarów i bogatego wyposażenia, nie aspiruje do klasy premium. Przedstawiciele marki są świadomi, że stosunkowo niska cena zakupu wymaga kreatywnego podejścia do kwestii kosztów i choć w ostatnich latach samochody Dacii poczyniły spory postęp w stosunku do poprzednich generacji, we wnętrzu niezmiennie dominują twarde plastiki. Sama kabina sprawia wrażenie "surowej", tapicerka pokrywająca fotele przypomina tanie pokrowce, a większość dekorów zostało wykonanych z kiepskiej jakości materiału. Z tyłu, bez względu na wersję, nie znajdziemy też np. środkowego podłokietnika.

Rumuńskie Simply Clever i godny pozazdroszczenia bagażnik

Na plus zdecydowanie należy zaliczyć jednak praktyczność Bigstera. Rumuńsko-francuski SUV oferuje liczne schowki i funkcjonalne wnęki, a także regulowany, pojemny podłokietnik dla kierowcy. Dużym plusem jest zachowanie klasycznych przycisków, w tym osobnego panelu sterowania klimatyzacją. Za kierownicą łatwo znaleźć wygodną pozycję, a obsługa systemu multimedialnego nie sprawia problemów. Szeroka gama akcesoriów - od uchwytów i latarek po dodatkowe ładowarki indukcyjne - umożliwia daleko idącą personalizację auta.

Bigster oferuje liczne schowki i wnęki. Za kierownicą łatwo znaleźć wygodną pozycję. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Kolejnym z atutów Bigstera jest jego przestronność, która wyraźnie przewyższa to, co oferuje Duster - zwłaszcza w drugim rzędzie siedzeń. Także na tle konkurentów z segmentu C, takich jak Hyundai Tucson czy Kia Sportage, Bigster nie odstaje pod względem przestrzeni kabiny, a pod pewnymi względami - zwłaszcza ilości miejsca z tyłu - potrafi nawet pozytywnie zaskoczyć. Wydłużenie tylnej części nadwozia o 19 cm przełożyło się również na bardzo pojemny bagażnik o objętości 609 litrów w wersji z fabrycznym LPG, co jest wynikiem porównywalnym lub lepszym, niż u wielu droższych rywali.

Ile pali nowa Dacia Bigster? Czy LPG się opłaca?

No dobrze, a jak Bigster radzi sobie pod względem spalania i kosztów jazdy? Wersja mild hybrid-G w trybie jazdy wyłącznie na LPG zużywa średnio 8-9 litrów gazu na 100 km. Przy obecnych cenach LPG na stacjach, wynoszących od 2,40 do 2,60 zł za litr, napełnienie 50-litrowego zbiornika kosztuje około 125 zł. Przy pełnym zbiorniku SUV jest w stanie przejechać nawet do 580 km, co w przeliczeniu daje około 20 zł na każde 100 km.

Bigster mild hybrid-G zużywa średnio 8–9 litrów LPG na 100 km. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

W przypadku jazdy na samym silniku benzynowym, średnie spalanie Bigstera wynosi około 7 litrów na 100 km. Jednak koszt paliwa przy pełnym, 50-litrowym baku niemal dwukrotnie zwiększa koszt przejechania tej samej odległości w porównaniu z LPG. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać zarówno z benzyny, jak i gazu - wówczas realny zasięg pojazdu może przekroczyć 1500 km, a to już bardzo przyzwoity wynik.

Wrażenia z jazdy Dacią Bigster z instalacją LPG

Co istotne, jazda wyłącznie na gazie praktycznie nie wpływa na dynamikę pojazdu. Połączenie turbodoładowanego silnika benzynowego z układem mild-hybrid zapewnia sprawny start i płynne przyspieszanie. Katalogowo, dla wariantu mild hybrid-G Dacia podaje przyspieszenie 0-100 km/h w 9,8 sekundy, co jest zbliżone do wyników wersji hybrydowej z napędem na wszystkie koła o mocy 150 KM.

Jazda wyłącznie na gazie praktycznie nie wpływa na dynamikę pojazdu. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Choć charakterystyka pracy trzycylindrowej jednostki napędowej wciąż jest wyczuwalna, podczas jazdy szybko przestaje przeszkadzać. Auto jest także zaskakująco dobrze wyciszone. Sam zbiornik LPG umieszczono pod podłogą, więc nie ogranicza przestrzeni bagażowej, a przełączanie między paliwami odbywa się automatycznie i niezauważalnie dla kierowcy.

Dacia Bigster mild hybrid-G z instalacją LPG. Podsumowanie

Podsumowując, Dacia Bigster bez wątpienia należy do grona najtańszych SUV-ów na rynku, i to nie tylko jeśli chodzi o cenę zakupu, ale również o koszty codziennej eksploatacji. Szczególnie wersja mild hybrid-G z fabryczną instalacją LPG pokazuje, jak tanie może być użytkowanie dużego, rodzinnego auta.

Oczywiście nie jest to samochód pozbawiony kompromisów - nie znajdziemy tu luksusowego wykończenia, wybitnych osiągów, ani futurystycznych rozwiązań technologicznych. W zamian otrzymujemy jednak bardzo przestronne, praktyczne auto, które pod względem oszczędności i funkcjonalności praktycznie nie ma sobie równych w swojej klasie. To propozycja skierowana przede wszystkim do rodzin i kierowców, którzy stawiają na rozsądek i niskie koszty użytkowania.

Za kierownicą Bigstera znajdziemy cyfrowy, ale czytelny panel zegarów. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Dużym atutem Bigstera jest przestronność. Model pomieści całą rodzinę. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Jakość plastików i niektórych dekorów pozostawia sporo do życzenia. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Z tyłu zmieszczą się dwie dorosłe i wysokie osoby. To duży plus. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

Chociaż Bigster z LPG ma napęd tylko na przód -wysoki prześwit pomoże przy zboczeniu z asfaltu. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

