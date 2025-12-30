W skrócie SUV-y zyskały ogromną popularność w Europie i obecnie odpowiadają za większość sprzedawanych nowych aut, wypierając hatchbacki oraz inne typy nadwozi.

Najchętniej wybieranymi SUV-ami są Volkswagen T-Roc, Tiguan oraz Toyota Yaris Cross, a modele hatchback notują znaczny spadek sprzedaży.

Sedany i kombi tracą udział w rynku, a na prowadzenie wśród sedanów wysuwa się Tesla Model 3.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Producenci samochodów mieli bardzo dobry pomysł na rozwój SUV-ów, jednakże musiało minąć trochę czasu, aby dopasować je do upodobań Europejczyków, a ich gabaryty wypośrodkować tak, aby muskularny wygląd nie budził obaw przed parkowaniem i wysokim spalaniem.

Producenci tacy jak Volkswagen, Renault, Ford czy Toyota na nowo zdefiniowali ten typ nadwozia, a na rynku pojawiły się modele nieco wyższe, nadal wyglądające masywnie, ale - co najważniejsze - wciąż mieszczące się bez problemu na przeciętnym miejscu parkingowym.

SUV-y podbijają Europę. Stanowią już 60 proc. sprzedaży

Tym oto sposobem producentom udało się znaleźć złoty środek, a sukces ten natychmiast było widać na słupkach sprzedażowych - według danych firmy analitycznej Dataforce w 2020 r. SUV-y odpowiadały za 41 proc. sprzedaży nowych aut na Starym Kontynencie. Aktualnie jest to już 59 proc.

Za tym sukcesem bezpośrednio stoi zmiana gabarytów i chociaż nadal nie brakuje chętnych na prawdziwe, duże SUV-y, to przede wszystkim prym wiodą modele znacznie mniejsze, niewiele odbiegające wymiarami od małych i kompaktowych hatchbacków, a jednocześnie wyższe. Dzięki temu nie tylko łatwiej jest wsiadać do samochodu, ale także krawężniki czy drogi o słabej nawierzchni nie stanowią większego wyzwania.

Wiele osób docenia również wyższą pozycję za kierownicą, uważając, że zapewnia ona lepsze pole widzenia.

Porównanie gabarytów modelu T-Roc oraz Golf. Volkswagen materiały prasowe

To trzy najlepiej sprzedające się SUV-y w Europie. Na czele Volkswagen

Prawdziwym hitem sprzedażowym na Starym Kontynencie są Volkswageny T-Roc i Tiguan oraz Toyota Yaris Cross. Te trzy modele dokładnie w takiej kolejności zakończą rok i zostaną najlepiej sprzedającymi się SUV-ami w Europie.

Do tej pory sprzedano odpowiednio 196 246 egzemplarzy T-Roca, 180 683 Tiguana i 174 567 Yarisa Cross. Tuż poza podium uplasował się Peugeot 2008 z wynikiem 160 104 sprzedanych sztuk, a pierwszą piątkę uzupełnia Dacia Duster - 157 004. Te dwa modele to również SUV-y.

Na 6. pozycji uplasował się Citroën C3 Aircross (144 191 szt.), a na kolejnych miejscach listy najchętniej wybieranych SUV-ów w 2025 roku znalazły się Ford Puma (141 423 szt.), Kia Sportage (139 428 szt.), Hyundai Tucson (136 359 szt.), a pierwszą dziesiątkę zamyka Nissan Qashqai - 128 919 szt..

Pierwszą dziesiątkę najlepiej sprzedających się SUV-ów w Europie zamyka Nissan Qashqai. Grzegorz Bandura INTERIA.PL

SUV-y zyskują, a hatchbacki tracą. Clio i Golf przegrywają z Dacią

Europejczycy zakochali się w SUV-ach, a na tej ekspansji przede wszystkim ucierpiały hatchbacki. W 2020 r. udział tego typu nadwozia w ogólnej sprzedaży wynosił 35 proc., a w bieżącym roku spadł do 23,9 proc. Pod względem wolumenu sprzedaż hatchbacków ma w tym roku wynieść około 2,9 mln egzemplarzy wobec 4,2 mln pięć lat temu.

Zdaniem ekspertów Dataforce, modele takie jak Renault Clio czy Volkswagen Golf nadal mają na Starym Kontynencie wierne grono odbiorców, jednakże zwycięzca tego roku jest zupełnie inny - mowa o Dacii Sandero, której ceny w Niemczech zaczynają się od 13 tys. euro. W 2020 r. sprzedano 168 443 egzemplarze tego modelu, natomiast w bieżącym roku liczba ta przekroczyła już 225 tys. aut.

Wszystko wskazuje zatem na to, że niewielki hatchback producenta z Rumunii drugi rok z rzędu będzie najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie.

Dacia Sandero to najlepiej sprzedające się nowe auto w UE. Ponad połowa egzemplarzy kupionych w tym roku ma fabryczną instalację gazową materiały prasowe

Słabnie zainteresowanie sedanami i kombi. Zwycięzcą elektryk z Ameryki

Stale rosnące zainteresowanie SUV-ami odbija się na innych typach nadwozia - w przypadku sedanów mówimy o spadku udziału do 3,5 proc. w 2025 r. z 4,7 proc. w 2020 r. Z coraz niższą sprzedażą mierzą się przede wszystkim BMW serii 3 oraz Mercedes-Benz CLA.

Niewzruszona kryzysem pozostaje natomiast Tesla Model 3 - według danych Dataforce sprzedaż tego modelu ma wynieść 76 079 egzemplarzy, co daje amerykańskiemu producentowi przewagę ponad 37 300 sztuk nad najbliższym konkurentem, czyli CLA. Co ciekawe, europejskim rynkiem o najwyższym udziale sedanów jest Rumunia, gdzie stanowią one 15,4 proc. sprzedaży.

Stale tracą również samochody kombi, które choć lata temu urzekały funkcjonalnością oraz pojemnością bagażnika, dziś muszą uznać wyższość SUV-ów. Ich udział rynkowy obniżył się z 10,2 proc. w 2020 r. do 7,1 proc. w 2025 r.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL