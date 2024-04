Spis treści: 01 Tunel w Zielonkach wybetonowany. Teraz czekamy na drogowców

02 Tunel w Zielonkach prawie gotowy. Morze stali i betonu

03 Północna obwodnica Krakowa i tunel w Zielonkach. Odliczanie trwa

Tunel w Zielonkach na Północnej obwodnicy Krakowa znacząco różni się od tuneli pod Ursynowem, na drodze S3, czy od tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W tym przypadku zamiast zaprzęgać do pracy gigantyczne maszyny wiertnicze TMB (Tunnel Boring Machine), budujący tunel górnicy (to ekipy górnicze odpowiadają za tworzenie takich obiektów) sięgnęli po tzw. metodę podstropową.

Tunel w Zielonkach wybetonowany. Teraz czekamy na drogowców

Oznacza to, że zamiast drążyć w skale nawy tunelu, wykonuje się w niej szczeliny, w które - w pierwszej kolejności - trafia zbrojenie, a następnie beton. W ten sposób powstają tzw. ściany szczelinowe stanowiące elementy nośne samego tunelu, a pozostała na miejscu ziemia pełni rolę szalunków. W przypadku tunelu w Zielonkach wysokość ścian waha się od 10 do 27 m, a ich grubość to między 80 a 100 cm. Ściany budowane są odcinkami o długości 50 metrów. Do stworzenia tunelu mierzącego 653 m potrzebnych było 13 "sektorów" takich ścian.

Gdy ściany stężeją i uzyskają odpowiednią wytrzymałość, wybiera się ziemię znad przyszłego tunelu na długości takiego sektora i betonuje strop o grubości ok. 1,5 m tłumaczą przedstawiciele GDDKiA.

Reklama

Sam strop składa się z 27 betonowych segmentów budowanych etapami i ma powierzchnię 24 tysięcy metrów kwadratowych. Grubość stropu to aż 1,5 m. Do jego budowy zużyto 34,3 tysiąca metrów sześciennych betonu i 6,5 tysiąca ton stali.

Tunel w Zielonkach prawie gotowy. Morze stali i betonu

Kilka dni temu ekipy budowlańców oficjalnie zakończyły prace przy konstrukcji samego tunelu. Ten - jako obiekt - jest już gotowy. Ich zwieńczeniem było wybetonowanie dna konstrukcji o powierzchni 22 tysięcy metrów kwadratowych. Grubość dna waha się od 80 do 130 cm. Do jego wybetonowania zużyto 26,2 tysiąca metrów sześciennych betonu i 5,2 tysiąca ton stali zbrojeniowej. Obecnie trwa technologiczny proces wiązania betonu. Gdy materiał uzyska wymaganą wytrzymałość do pracy będą mogli przystąpić drogowcy.

Północna obwodnica Krakowa i tunel w Zielonkach. Odliczanie trwa

Sam tunel ma konstrukcję dwunawową - po jednej na każdy kierunek przeprawy. Każda z dwóch "nitek" obiektu pomieści trzy pasy ruchu i dodatkowy pas awaryjny.

Z obu stron droga pod ziemią opada, a jej najniższy punkt jest na poziomie 216 m n.p.m., czyli 18 m niżej niż wjazd od strony Zielonek i 5 m niżej, niż wjazd od strony Węgrzc. Ten najniższy punkt tunelu znajduje się dokładnie 13 m pod ul. Bankową w Zielonkach - informuje GDDKiA

Już dziś wiadomo, że ze względu na ukształtowanie trasy (duży spadek i jezdnia układająca się łukiem w prawo od strony Węgrzyc) w tunelu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km. O bezpieczeństwo dbać mają 64 kamery, 23 wentylatory i 418 lamp. Tunel w Zielonkach będzie pierwszą w historii polskiego drogownictwa przeprawą tego rodzaju wyposażoną w automatyczny system przeciwpożarowy na całej jego długości. Podobny zamontowany jest wprawdzie w tunelu pod Świną, ale obejmuje jedynie niewielki fragment trasy. GDDKiA przekonuje, że zaawansowanie prac na budowanym odcinku (12,3 km) północnej obwodnicy Krakowa sięga obecnie 90 proc.

Powstają tu trzy węzły:

Zielonki,

Węgrzce,

Barowice.

Powstały już konstrukcje 25 z 27 mostów, wiaduktów i estakad. Przypominamy, że poza obiektami "naziemnymi" obwodnica będzie też miała dwa tunele - w Zielonkach (653 m długości) i Dziekanowicach (496 m).