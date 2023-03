Tunel pod Świną coraz bliżej otwarcia. GDDKiA pokazuje, jak się leje asfalt

Układanie asfaltu w tunelu pod Świną

Jak przekazała na niedawnej konferencji prasowej Julita Borkowska ze szczecińskiego oddziału GDDKiA:

Budowa tunelu jest już na ukończeniu, zostało bardzo niewiele prac. Wszystkie prace konstrukcyjne zostały zakończone z powodzeniem, wyjścia ewakuacyjne są przygotowane. W chwili obecnej najważniejsza praca w tunelu to jest ułożenie masy bitumicznej, czyli tej warstwy, po której będą poruszały się samochody.

Jak z kolei poinformowała dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwa już układanie asfaltowych konstrukcji nawierzchni. Pierwsza warstwa, wykonana z lanego asfaltu, będzie miała grubość 5,5 cm.

Kiedy zostanie otwarty tunel pod Świną?

Według urzędu miasta w Świnoujściu zaawansowanie prac przy budowie tunelu pod Świną przekroczyło już 90 proc. Tunel ma połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska. Aby przedostać się na Uznam należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem.

Otwarcie tunelu ma zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów. Tunel ma być oddany do użytku w maju 2023 roku.

Władze Świnoujścia zaplanowały już nowe rozwiązania tras autobusowych łączących prawo- i lewobrzeżną część miasta. Do dyspozycji mieszkańców i turystów pozostanie również przeprawa promowa Warszów (promy "Bielik"). Miejska przeprawa obsługiwana będzie dwoma promami "Bielik", które w razie potrzeby wesprze jeden duży prom "Karsibór". W godzinach 6-22 promy będą odpływać jednocześnie z obu stron kanału co pół godziny - o pełnej godzinie i o w pół. Nocą przeprawę obsłuży jeden prom.

Łączna szacunkowa długość inwestycji to ok. 3200 m, długość tunelu drążonego metodą TBM wynosi 1483,80 m. Koszt budowy to ponad 900 mln zł.

