Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 12.30. W interencie pojawiło się nagranie, na którym widać moment wypadku. Po starcie do wyścigu kierowca zielonego BMW M4 stracił panowanie na autem, które wpadło w poślizg i bokiem uderzyło w widzów. Model ten w wersji Competition i z napędem na tył ma 510 KM i przyspiesza do 100 km/h w 3,9 s, a jego cena w salonie to 488 tys. zł. Ponieważ jednak ten egzemplarz brał udział w zawodach, możliwe że został dodatkowo wzmocniony.