Zamknięcie tunelu pod Martwą Wisłą

Rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Patryk Rosiński powiedział, że w tunelu pod Martwą Wisłą przeprowadzone zostaną nocne prace serwisowe. W tym czasie obiekt będzie całkowicie wyłączony z ruchu w obu kierunkach. Prace zaplanowano na noc z soboty na niedzielę z 26 na 27 października w godz. od 22.00 do 6.00.

Prace serwisowe mają na celu sprawdzenie, wyczyszczenie i konserwację urządzeń odpowiadających za bezpieczeństwo obiektu, dlatego na ich czas tunel pod Martwą Wisłą pozostanie zamknięty dla ruchu pojazdów.

W czasie zamknięcia tunelu możliwy będzie objazd ulicami: Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie i Elbląska.

Tunel pod Martwą Wisłą był najdłuższy w Polsce

Jeszcze kilka lat temu tunel pod Martwą Wisłą był najdłuższym takim obiektem w Polsce, mającym 1377,5 metrów długości. Sama część pod rzeką mierzy 1072,5 m. Tunel pod Martwą Wisłą drążono przy pomocy maszyny TBM, którą pieszczotliwie nazwano "Damroka". Nazwa nawiązywała do imienia pomorskiej księżniczki, a ważąca ponad 3 200 ton maszyna dotarła do Gdańska w częściach. Tunele drążyła tarczą o średnicy 12,6 metra. Była największą maszyną użytą w tym czasie w Polsce.



Historia dotycząca powstania tunelu to lata 60. XX wieku, jednak pierwsze łopaty wbito w październiku 2011 roku. Otwarcie tunelu pod Martwą Wisłą nastąpiło dopiero pięć lat później - 24 kwietnia 2016 roku. Podczas pierwszego dnia funkcjonowania połączenia tunelem przejechało około 30 tysięcy samochodów.



Tunel pod Martwą Wisłą przez pięć lat był najdłuższym tunelem w Polsce i była to pierwsza podwodna droga w Polsce. Sama trasa znajduje się w miejscu ujścia Kanału Kaszubskiego do Martwej Wisły. Łączy zachodnią część Gdańska z Wyspą Portową. Koszt budowy tunelu to 1,45 mld zł.