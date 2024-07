Spis treści: 01 Master Truck 2024. Program imprezy

02 Master Truck 2024. Ceny biletów

Master Truck to wydarzenie motoryzacyjne przygotowane specjalnie z myślą o miłośnikach ciężarówek i fanów profesjonalnego tuningu. Tegoroczna, 20. edycja imprezy, ponownie ma miejsce na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi koło Opola.

Master Truck 2024. Program imprezy

Bramy lotniska otwarto dla zwiedzających już w piątek, 19 lipca, o godzinie 10:00. Od tego momentu teren lotniska stał się areną ciekawych wydarzeń. Przez cały czas trwania wydarzenia można podziwiać zarówno klasyczne, jak i nowoczesne ciężarówki. Ponadto organizatorzy przewidzieli pokazy motocykli, sprzętu militarnego, czy samochodów i motocykli poddanych profesjonalnemu tunnigowi.

Jak co roku nie zabraknie także widowiskowych zawodów i konkursów z nagrodami. Wśród nich warto wymienić chociażby konkursy sprawnościowe organizowane przez Policję, w ramach których odbędą się rzuty do celu oraz slalom tirem na dwóch kółkach. Nie zabraknie też wyczekiwanego przez wielu Wrak Race Master Truck – wyścigu z udziałem samochodów osobowych o wartości do 1000 zł. Będą pokazy kaskaderskie, pokazy driftu, a także trial motocyklowy i rowerowy. Na wieczory zaplanowano koncerty – w tym roku występuje m.in. Nocna zmiana bluesa, Norbi, czy Blueberry Hill.

Master Truck Show to również doskonała szansa na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Podczas trwających targów firmy związane z branżą motoryzacyjną zaprezentują swoje oferty. Na miejscu będzie można spotkać przedstawicieli serwisów, producentów części i dostawców materiałów eksploatacyjnych.

Master Truck 2024. Ceny biletów

Organizatorzy przygotowali specjalny parking dla gości, który pomieści trzy tysiące pojazdów. Impreza nie jest biletowana, ale do wejścia upoważnia zakup karty do głosowania w plebiscycie Master Truck of Public. Wśród biorących udział w głosowaniu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Można kupić dowolną liczbę kart do głosowania, ale każda kosztuje 70 zł i upoważnia do przebywania na terenie imprezy przez jeden dzień. Dzieci do lat 12 wchodzą bez konieczności zakupu karty. Impreza potrwa do niedzieli, ostatnią atrakcję zaplanowano na godzinę 17:05, a potem nastąpi zakończenie.