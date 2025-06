Rajd Polski jest jedną z najważniejszych imprez tego typu w Europie. To wydarzenie o bogatej historii, będące zarazem drugim najstarszym wciąż organizowanym rajdem na świecie, zaraz po Monte Carlo. W tym roku Rajd Polski jest eliminacją mistrzostw Europy, i odbędzie się w dniach 13-15 czerwca. Niestety, już wiadomo, że nie wystąpi w nim przynajmniej jedna zgłoszona załoga.

Na prywatnym odcinku testowym Rajdu Polski w pobliżu Elganowa koło Pasymia doszło do tragicznego wypadku.

W rozmowie z Interią, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP Grzegorz Różański, powiedział, że straż otrzymała zgłoszenie o 11:11. Już po kilku minutach na miejscu był pierwszy zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej, który zabezpieczał odcinek. Natychmiast przystąpiono do działań ratowniczych, a w międzyczasie dołączyły kolejne jednostki PSP oraz służby medyczne.

Rzecznik prasowy powiedział, że pilot opuścił samochód o własnych siłach, jednak dostanie się do kierowcy wymagało od strażaków użycia specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. Po wykonaniu dostępu służby medyczne przystąpiły do reanimacji, która trwała niemal godzinę. Niestety, życia młodego sportowca nie udało się uratować.

To miał być debiut włoskiej załogi. Uderzyli w drzewo podczas treningu

Samochód, który wypadł z trasy i bokiem, stroną kierowcy uderzył w drzewo to Peugeot 208 Rally4 załogi włoskiej załogi Matteo Doretto / Samuele Pellegrino. To właśnie życia 21-letniego Doretto nie udało się uratować

Dla włoskiej załogi miał to być debiut w Rajdzie Polski. Włosi dopiero w tym sezonie rozpoczęli stary w kategorii Junior ERC, a najlepszy wynik udało im się wywalczyć na Węgrzech, gdzie zdobyli 3. miejsce.

To nie pierwszy przypadek wypadku, do którego doszło jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Rajdu Polski. W ubiegłym roku podczas zapoznawania się z trasą rajdu, zderzeniu uległ ośmiokrotny mistrz rajdowy - Sébastien Ogier. Toyota Francuza zderzyła się z innym samochodem osobowym. Ogier został wtedy przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Po badaniach okazało się, że nie stało mu się nic poważnego, ale Franuz nie wystartował już w rajdzie.