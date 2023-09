Tragedia budowlana w USA. Zawalił się parking przy szpitalu

To już kolejny taki wypadek na przestrzeni ostatnich miesięcy. W amerykańskiej miejscowości Jacksonville na Florydzie doszło do zawalenia się piętrowego parkingu szpitala. Uwięzionych zostało ponad 100 samochodów należących do pacjentów i personelu obiektu.

Zdjęcie Zawalił się kolejny piętrowy parking. Uwięzionych ponad 100 samochodów. Fot. News4JAX@YouTube /