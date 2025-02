Toyota RAV4 to jeden z najchętniej kupowanych SUV-ów w Polsce. W 2023 roku na drogi trafiło 10 388 egzemplarzy tego modelu, a tylko w styczniu 2024 zarejestrowano 1032 nowe sztuki, co czyni go szóstym najpopularniejszym nowym samochodem w kraju. Teraz japoński producent przygotował promocję na wersję plug-in hybrid. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid z bieżącego roku produkcji dostępna jest nawet o 30 tys. złotych taniej!

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid – cennik i wersje napędowe

Klienci mogą wybierać spośród trzech wersji napędowych:

Hybryda klasyczna: 2.5 Hybrid Dynamic Force, napęd na przód, moc 218 KM,

Hybryda klasyczna: 2.5 Hybrid Dynamic Force, napęd 4x4, moc 222 KM,

Hybryda plug-in: 2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy systemowej 306 KM.

Obniżka dotyczy najmocniejszej wersji plug-in hybrid, która obecnie kosztuje od 219 200 zł – to aż 30 tys. zł mniej niż przed promocją.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid – napęd, osiągi i spalanie

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid to zaawansowany SUV łączący napęd spalinowy i elektryczny. Silnik benzynowy 2.5 Hybrid Dynamic Force (185 KM) wspierają dwa silniki elektryczne: 182 KM na przedniej osi i 54 KM na tylnej, co zapewnia łączną moc 306 KM. Dzięki temu samochód przyspiesza do 100 km/h w 6 sekund, osiąga prędkość maksymalną 180 km/h i zużywa średnio 3,7 l/100 km – i to według rzeczywistych pomiarów użytkowników z Polski. Skąd te dane?

Toyota Central Europe, wykorzystując zaawansowane technologie, prowadzi analizę zużycia paliwa i średniej emisji spalin, a także stosowania trybu EV, długości tras oraz czasu jazdy wyłącznie na napędzie elektrycznym. Dane te – zbierane anonimowo od użytkowników aplikacji MyToyota, którzy wyrazili na to zgodę – służą wyłącznie celom statystycznym informuje importer.

Toyota deklaruje, że w trybie pomiarowym samochód spala 1 l/100 km, jeśli podróż zaczyna się z pełnym naładowaniem akumulatora. Bateria 18,1 kWh umożliwia przejechanie do 75 km na prądzie, a tryb EV działa do 135 km/h.

Ile kosztuje ładowanie Toyota RAV4 Plug-in Hybrid?

Toyota oferuje właścicielom hybryd plug-in możliwość wygodnego ładowania:

domowe – z gniazdka 230 V (trwa ok. 7,5 godziny),

Toyota HomeCharge – dedykowane ładowarki domowe o mocach 7,4, 11 lub 22 kW,

Toyota Charging Network – dostęp do ponad 7700 punktów ładowania w Polsce i przeszło 865 tys. punktów w Europie.

Według danych Ministerstwa Przemysłu średnia cena energii elektrycznej w III kwartale 2024 wynosiła 1,14 zł/kWh, co oznacza, że pełne naładowanie RAV4 plug-in w domu kosztuje zaledwie 20,6 zł – znacznie mniej niż tankowanie LPG!

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid – wyposażenie i wersje

Toyota proponuje model RAV4 Plug-in Hybrid w kilku wariantach:

Dynamic – cena w promocji od 219 200 zł, na liście wyposażenia m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe z oponami 225/60 R18

system bezkluczykowego dostępu do samochodu

światła główne w technologii projektorowej

światła przeciwmgielne w technologii LED

podgrzewane fotele przednie

podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie

system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym (10,5 cala HD)

nawigacja Connected z mapami online i offline oraz 4-letnią darmową transmisją danych

interfejs Apple CarPlay (połączenie bezprzewodowe), interfejs Android Auto (połączenie przewodowe)

Selection – od 233 800 zł, w porównaniu z Dynamic zawiera dodatkowo takie elementy jak:

skórzana tapicerka (ze skóry syntetycznej),

system kamer 360 stopni,

lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym

podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

podgrzewana kierownica,

dach i lusterka w kolorze fortepianowej czerni,

system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

Style – od 244 900 zł, ubogacona o:

sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania,

tapicerka skórzana (skóra naturalna),

pamięć ustawień fotela kierowcy,

wentylowane fotele przednie,

elektryczna regulacja położenia fotela pasażera (bez regulacji wysokości)

wyświetlacz przezierny HUD.

GR Sport – od 241 200 zł, od Style różni się dzięki elementom takim jak:

19-calowe felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 235/55 R19,

Tapicerka GR SPORT (zamsz syntetyczny i skóra syntetyczna),

dodatkowe elementy stylistyczne wersji GR SPORT

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB).

Hybrydy plug-in – rosnąca popularność w Europie

Coraz więcej producentów inwestuje w rozwój hybryd plug-in, a Toyota RAV4 to jeden z popularniejszych modeli w tym segmencie. Nowe regulacje CAFE dotyczące emisji CO2 sprawiają, że hybrydy ładowane z gniazdka zyskują na znaczeniu jako alternatywa dla aut elektrycznych. To dobra wiadomość dla kierowców poszukujących pojazdu łączącego zasięg samochodu spalinowego z możliwością jazdy bezemisyjnej na co dzień.

