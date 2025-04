Toyota Proace City Verso - przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Toyota rozszerza ofertę pojazdów przystosowanych do transportu osób z niepełnosprawnościami o model Proace City Verso. Nowa wersja oferuje zabudowy Gruau, które umożliwiają wygodne wsiadanie i wysiadanie, a także zapewniają odpowiednią przestronność i komfort podróży. Zabudowa obejmuje m.in. obniżoną podłogę, co zwiększa przestronność wnętrza, oraz składane rampy, które ułatwiają dostęp do pojazdu.