Spis treści: 01 Nowa Toyota Land Cruiser. Czym się wyróżnia?

02 Ile egzemplarzy Toyoty Land Cruiser sprzedano?

03 Toyota Land Cruiser wciąż dostępna. Jest jedno "ale"

Nowa Toyota Land Cruiser. Czym się wyróżnia?

Toyota Land Cruiser 250 to najnowsza generacja modelu, który oferowany jest już od przeszło 70 lat. Właśnie do swojej długiej obecności na rynku model nawiązuje w stylistyce. Nadwozie zostało zaprojektowane zgodnie z hasłem "Powrót do korzeni". Za wprawianie w ruch nowej generacji odpowiada czterocylindrowy turbodoładowany silnik Diesla o pojemności 2,8 lita generujący 204 KM i 500 Nm. Jednostka współpracuje z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Samochód oferuje stały napęd na cztery koła i może holować przyczepę o masie do 3,5 tony.

Zdjęcie Toyota Land Cruiser wyposażona jest w czterocylindrowy turbodoładowany silnik Diesla o mocy 204 KM i 500 Nm. / materiały prasowe

Toyota zwracała uwagę, że samochód został wyposażony w szereg nowoczesnych systemów, które mają ułatwić jazdę w terenie. Przykładowo nowy Land Cruiser jest pierwszym autem tej marki, w którym zastosowano system rozłączania przedniego stabilizatora. Za pomocą przełącznika na konsoli środkowej kierowca może rozłączyć przedni stabilizator i tym samym zwiększyć skok zawieszenia. Ponadto nowy Land Cruiser jest pierwszą generacją, w której pojawiło się wspomaganie kierownicy. Nowe rozwiązanie nie tylko ułatwia manewrowanie autem, ale również pozwoliło na wprowadzenie nowych systemów bezpieczeństwa (np. asystenta pasa ruchu).

Ile egzemplarzy Toyoty Land Cruiser sprzedano?

Przedsprzedaż ruszyła w lutym i jak się wkrótce okazało, zainteresowanie modelem było bardzo duże. W pierwszej godzinie przedsprzedaży zarezerwowano łącznie 462 samochody - tyle Land Cruiserów poprzedniej generacji sprzedało się w całym 2023 roku. W sumie klienci złożyli zamówienia na 705 egzemplarzy nowego Land Cruisera. Co ważne, nabywców znalazły wszystkie przeznaczone na nasz rynek auta w limitowanej wersji specjalnej First Edition - dokładnie 120 sztuk. W tej odmianie Land Cruiser auto zwraca na siebie uwagę okrągłymi reflektorami LED.

Zdjęcie Klienci wykupili wszystkie zarezerwowane na nasz rynek egzemplarze Land Cruisera w specjalnej odmianie First Edition. Dokładniej chodzi o 120 sztuk auta. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Największym zainteresowaniem klientów cieszyła się topowa wersja wyposażenia - Executive. Zdecydowało się na nią 65 proc. zamawiających. Klienci wykupili wszystkie auta w tej specyfikacji przeznaczone na ten rok dla naszego kraju. Odmiana ta charakteryzuje się m.in. 20-calowymi felgami aluminiowymi, cyfrowym lusterkiem wstecznym, wyświetlaczem HUD, podgrzewanymi i wentylowanymi skrajnymi siedzeniami na tylnej kanapie czy 14-głośnikowym systemem Audio JBL. Warto też dodać, że nie jest tania. W momencie rozpoczęcia sprzedaży kosztowała 449 900 zł. Jeśli chodzi o wersje wyposażeniowe pozostałych sprzedanych egzemplarzy, 14 proc. zamówionych do tej pory w naszym kraju nowych Land Cruiserów to wariant Invincible, a po 4 proc. to podstawowe odmiany Prado i Prestige.

Zdjęcie Najczęściej polscy klienci decydowali się na topową odmianę wyposażenia, Executive. Wciąż można zamówić auto w "środkowej" wersji - Invincible. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Toyota Land Cruiser wciąż dostępna. Jest jedno "ale"

Pierwsze egzemplarze Toyoty Land Cruiser dotarły już do Polski, a to oznacza, że wkrótce będą trafiać do klientów. Chętni na zakup tego auta, wciąż mogą to zrobić. U dealerów ciągle można zamówić egzemplarz z roku produkcji 2024. Pewnym ograniczeniem jest jednak to, że jedyną dostępną wersją wyposażenia jest środkowa Invincible. Cena za samochód w tej specyfikacji to 373 900 zł. Na wyposażeniu znajdziemy m.in.:

kamerę cofania ze spryskiwaczem

system kamer 360 stopni

elektrycznie regulowaną kierownicę

podgrzewanie kierownicy

bezprzewodową ładowarkę

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

12,3-calowy ekran multimediów

Multi Terrain Select - system, który dostosowuje pracę układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego do różnych typów nawierzchni w terenie