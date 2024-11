Spis treści: 01 Toyota testuje latającą taksówkę. Co to za pojazd?

Toyota testuje latającą taksówkę. Co to za pojazd?

Toyota nawiązała współpracę z amerykańskim start-upem Joby Aviation. Firma jest producentem elektrycznego samolotu pionowego startu i lądowania (eVTOL). Zaprojektowana przez Amerykanów maszyna może zabrać na pokład pilota i czterech pasażerów. Rozpędza się do ponad 320 km/h, a jej zasięg na jednym ładowaniu wynosi blisko 280 km. Samolot został stworzony z myślą o lotach na krótkich dystansach w ramach usług taxi.

Zdjęcie Latająca taksówka Joby Aviation może lecieć z prędkością ponad 320 km/h i pokona do blisko 280 km na jednym ładowaniu.

Obecnie latająca taksówka znajduje się w fazie testów i certyfikacji. Łącznie dwa prototypowe egzemplarze wykonały już 1,5 tys. próbnych lotów, w ramach których pokonały 33 tys. mil. Teraz po raz pierwszy maszyna wykonała lot testowy poza Stanami Zjednoczonymi. Próba odbyła się w należącym do Toyoty japońskim ośrodku badawczo-testowym Higashi-Fuji Technical Center w Shizuoce. W wydarzeniu brali udział Akio Toyoda, prezes zarządu japońskiego koncernu, Akio Toyoda, JoeBen Bevirt, założyciel i przes Joby Aviation, a także przedstawiciele japońskiego urzędu lotnictwa cywilnego.

Zdjęcie Maszyna po raz pierwszy wykonała lot próbny poza granicami Stanów Zjednoczonych. / materiały prasowe

"To przełomowy moment na naszej drodze do realizacji regularnych bezemisyjnych lotów" - powiedział JoeBen Bevirt, założyciel i prezes Joby. "Toyota chce zapewnić ludziom swobodę poruszania się. Transport powietrzny ma szansę zmienić to, w jaki sposób się przemieszczamy. Toyota zamierza pogłębiać współpracę z Joby, by zrealizować nasze wspólne marzenia" - stwierdził Hiroki Nakajima, wiceprezes Toyota Motor Corporation.

Toyota wyda 3,6 mld zł na latające taksówki

Toyota zainwestuje w amerykański start-up łącznie 894 mln dolarów (ponad 3,6 mld zł). Współpraca ta nie ogranicza się jednak wyłącznie do kwestii finansowych. Inżynierowie Toyoty mieli pomóc zaprojektować odpowiednie narzędzia, a w 2023 roku obie firmy zawarły porozumienie, w ramach którego japoński producent dostarcza Amerykanom podzespoły. Toyota ma jednak w związku z tym pewne plany. Japoński producent deklaruje, że w ramach partnerstwa z amerykańskim start-upem planowane jest wprowadzenie latającej taksówki na rynek japoński. Firma już zajmuje się pozyskiwaniem specjalnych pozwoleń na loty w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Kiedy elektryczne samoloty taxi będą dostępne?

Joby Aviation planuje uruchomić regularne kursy komercyjne w ramach współpracy z amerykańską linią lotniczą Delta Air Lines już 2025 roku. Mało tego, na podstawie porozumień zawartych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich start-up został pierwszym certyfikowanym operatorem latających taksówek na prąd w Dubaju. W mieście tym już rozpoczęła się budowa infrastruktury do obsługi takich maszyn. Planowo pierwsi pasażerowie skorzystają z usługi w 2026 roku. Globalnymi partnerami Joby Aviation jest również Uber i japońska linia lotnicza ANA.