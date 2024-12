Spis treści: 01 Toyota Hilux po raz pierwszy z napędem zelektryfikowanym

02 Jakie wyposażenie ma Toyota Hilux?

03 Ile kosztuje Toyota Hilux z miękką hybrydą?

Toyota Hilux po raz pierwszy z napędem zelektryfikowanym

Toyota Hilux przez ponad 50 lat swojego istnienia nie była dostępna w żadnej wersji zelektryfikowanej. Za wprawianie auta w ruch zawsze odpowiadał dotychczas wyłącznie silnik spalinowy. Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji sprawiają, że i ten model musiał w końcu zostać poddany elektryfikacji. I tak do oferty dołącza Hilux z miękką hybrydą.

Zdjęcie Toyota Hilux po raz pierwszy dostępna jest z miękką hybrydą. 48-woltowy układ wspomaga 2,8-litrową jednostkę wysokoprężną.

Sercem auta pozostaje wysokoprężny silnik o pojemności 2,8 litra. Generuje on 204 KM i 500 Nm. Wspiera go 48-woltowa instalacja z litowo-jonowym akumulatorem o pojemności 4,3 Ah. Waży on zaledwie 7,6 kg i jest na tyle kompaktowy, że mieści się pod tylnymi siedzeniami auta, przez co nie ingeruje on za bardzo w przestrzeń wewnątrz. Elektryczny układ dostarcza dodatkowe 16 KM i 65 Nm. Dodatkowa moc układu przekłada się na lepszą reakcję na wciśnięcie gazu i liniowe przyspieszenie, szczególnie przy niskich prędkościach.

Reklama

Pojawienie się instalacji elektrycznej nie wpłynęło na to, jak auto radzi sobie z przeprawami przez wodę. Hilux z miękką hybrydą w dalszym ciągu oferuje głębokość brodzenia do 700 mm. Ponadto, podobnie jak w wersji ze zwykłym silnikiem Diesla, auto może pochwalić się ładownością na poziomie do 1 tony i możliwością holowania przyczepy o masie do 3,5 tony. Ponadto w Hiluxie pojawił się też system Multi-Terrain Select, który daje kierowcy możliwość wyboru trybu jazdy w zależności od warunków drogowych.

Jakie wyposażenie ma Toyota Hilux?

Toyota Hilux z miękką hybrydą jest dostępna tylko w wersji z podwójną kabiną. Obecnie auto oferowane jest w trzech "środkowych" wariantach. W odmianie Active, wraz z wyposażeniem z niższej wersji, możemy liczyć m.in. na:

17-calowe felgi aluminiowe

dwustrefową klimatyzację automatyczną

8-calowy wyświetlacz multimediów

4,2-calowy ekran na tablicy wskaźników

łączność z telefonem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto

podgrzewane przednie fotele

Odmiana Executive oferuje m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe

podgrzewane siedzenia z tyłu

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

system kamer 360 stopni

komfortowe zawieszenie

W topowej obecnie wersji Invincible znajdziemy dodatkowo m.in.:

18-calowe czarne felgi aluminiowe

skórzaną tapicerkę z perforacją w kolorze czarnym z szarymi akcentami

fotel kierowcy z elektryczną regulacją pochylenia

dziewięciogłośnikowy system Premium Audio JBL

dodatkowe oświetlenie wnętrza diodami LED

tylny zderzak w szarym kolorze

chromowaną wstawkę atrapy chłodnicy

czarne listwy drzwi

Zdjęcie Obecnie Toyota Hilux z miękką hybrydą dostępna jest w trzech wersjach wyposażenia. / materiały prasowe

Ile kosztuje Toyota Hilux z miękką hybrydą?

Katalogowo najtańsza jest oczywiście Toyota Hilux w odmianie Active, ale w ramach promocji najmniej obecnie trzeba zapłacić za środkową wersję Executive. Z katalogowych 197 400 zł jej cena została obniżona do 170 900 zł. Odmiana podstawowa została przeceniona z 183 400 zł do 176 900 zł. Najdroższy jest wciąż wariant Invincible - 189 900 zł (katalogowo: 216 400 zł).

Zdjęcie Ceny Toyoty Hilux z miękką hybrydą zaczynają się od 170 900 zł. Tyle w ramach promocji trzeba zapłacić za "środkową" odmianę Executive. / materiały prasowe

Trzeba zaznaczyć, że miękka hybryda nie należy do najtańszych odmian napędowych. W przypadku wersji z podwójną kabiną najtańszym napędem wciąż jest jednostka wysokoprężna o pojemności 2,4 i 150 KM. W wyposażeniu standardowym jego ceny startują od 156 900 zł.