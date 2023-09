Top Gear znika z BBC. Stacja nie wyemituje nakręconych odcinków nowej serii

Spis treści: 01 Kolejny wypadek pogrążył Top Gear

Brytyjskie media informują, że z anteny BBC znika właśnie uwielbiany przez fanów motoryzacji "Top Gear". Decyzja o zaprzestaniu emisji programu ma związek z wypadkiem, do jakiego doszło na planie w grudniu ubiegłego roku.

Kolejny wypadek pogrążył Top Gear

Chodzi o zdarzenia z grudnia 2022 roku. Podczas kręcenie zdjęć do nowego sezonu "Top Gear", jeden z nowych prezenterów programu - 45-letni Freddie Flintoff, dachował na torze w otwartym, trójkołowym Morganie Super 3. Kierowca doznał poważnych obrażeń twarzy i szczęki, efektem wypadku było też złamane żebro.



Brytyjskie tabloidy rozpisywały się wówczas o dramatycznej akcji ratunkowej i zaniedbaniach ze strony BBC. Ekipie zarzucano np., że początkowo personel medyczny miał problemy ze znalezieniem noszy i przetransportowaniem prezentera do szpitala. Zanim ten, drogą lotniczą, został przetransportowany do ośrodka medycznego, "krzątanina" ratowników trwać miała aż 45 minut.

Top Gear znika z anteny BBC. Stacja nie wyemituje 34. Serii programu

Po wypadku Flintoffa zdjęcia do 34. serii motoryzacyjnego show zostały wstrzymane. Sam Flintoff, legenda angielskiej drużyny krykieta ("emerytowany" kapitan reprezentacji), od czasu wypadku unikał wystąpień publicznych. Kilka dni temu sfotografowano go jednak na trybunach, w czasie meczu krykieta reprezentacji Anglii z Walią. Po dziewięciu miesiącach od wypadku na twarzy byłego zawodnika i prezentera wciąż widoczne są ślady tragicznego zdarzenia.



Wiele wskazuje na to, że właśnie publikacja przez tabloidy zdjęć z poranioną twarzą Flintoffa przyczyniła się do decyzji BBC o zakończeniu emisji Top Gear. Jak donosi brytyjski "Mail of Sunday", zespół produkujący 34. serię motoryzacyjnego show rozwiązany został jeszcze w marcu, gdy pojawiły się raporty o tym, że Flintoff najprawdopodobniej nie wróci do pracy przed kamerą przez długie miesiące. Los programu pozostawał jednak pod znakiem zapytania.



Koniec Top Gear w BBC? Stacja nie potwierdza, ale...

Teraz kierownictwo stacji uznać miało, że w obecnej sytuacji emisja nakręconych do tej pory odcinków 34. sezonu była by "nie na miejscu". Nie musi to jednak oznaczać zupełnego końca historii programu, który zadebiutował na antenie BBC Midlands w 1974 roku, i który ma już na koncie, trwające nawet kilka lat, przerwy w emisji. BBC już raz zaprzestało jego nadawania w grudniu 2001 roku, gdy po odejściu z programu m.in. Jeremy’ego Clarksona, zainteresowanie widzów systematycznie malało.



Sam Jeremy Clarkson, wraz z producentem Andy Wilmanem, uważani są za twórców międzynarodowego sukcesu Top Gear, który w odświeżonej formie i z nowymi prowadzącymi, zadebiutował ponownie w październiku 2002 roku. To właśnie Clarkson i Wilman, wraz z nowymi (wówczas) prowadzącymi, Richardem Hammondem i Jamesem Mayem, który dołączył do ekipy po kilku odcinkach "pierwszej serii", uczynili z programu rozpoznawalną na całym świecie markę.



Clarkson, Wilman, Hammond i May rozstali się z Top Gear w 2015 w atmosferze skandalu, gdy Clarkson oskarżony został o "przemocowe zachowania" (miał uderzyć jednego z członków ekipy). BBC stanęło wówczas przed problemem znalezienia nowych prowadzących, ale nie zdecydowało się na zaprzestanie produkcji "Top Gear".