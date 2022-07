Tom Hanks znowu sprzedał Fiata. Cała kwota znowu na cele charytatywne

Spis treści: 01 Tom Hanks pozbywa się swojego Fiata 128

Za pośrednictwem domu aukcyjnego Bring a Trailer amerykański aktor Tom Hanks wystawił na sprzedaż kolejnego Fiata ze swojej kolekcji samochodów. Tym razem jest to model 128.

Tom Hanks pozbywa się swojego Fiata 128

Pierwszy właściciel nabył dwudrzwiowego sedana w 1975 roku w salonie Priola Motors w San Francisco. Ciekawostką jest, że ten egzemplarz już raz pojawił się w historii Bring a Trailer - w 2011 roku został sprzedany za pośrednictwem właśnie tego domu aukcyjnego. Dalsza historia samochodu jest bardzo ciekawa, ponieważ miał okazję zagrać u boku Toma Hanksa w filmie "Czwarta władza" z 2017 roku. Najprawdopodobniej samochód spodobał się aktorowi, ponieważ po zakończeniu zdjęć postanowił go nabyć.

Teraz jednak Hanks zdecydował, że pora się rozstać. Połączył to jednak ze swoją działalnością dobroczynną i dzięki temu kwota uzyskana ze sprzedaży auta trafi na cele charytatywne. Aukcja zakończyła się dziś w nocy, czasu polskiego, a jej zwycięzca zaoferował blisko 24 400 dolarów czyli ponad 114 tys. złotych.

Fiat 128 Toma Hanksa - niedokończony projekt

Nabywca musi jednak liczyć się z tym, że stan pojazdu nie jest idealny. Pozostało jeszcze sporo prac renowacyjnych do wykonania przy samochodzie. Warto wiedzieć, że obecny kolor auta nie jest oryginalny. Pierwotnie samochód był żółty. Zmieniono go na potrzeby filmu. Obecny, ciemnozielony odcień, to już efekt prac renowacyjnych na zlecenie Hanksa.

Zmiany miały dotyczyć także jednostki napędowej. Planowano zmienić silnik z oryginalnego 1,3 o pojemności 76 KM na mocniejszy. Ostatecznie pomysł upadł i w samochodzie pozostała oryginalna jednostka napędowa. Hanks zaś postanowił doprowadzić samochód do oryginalnego stanu. Ostatecznie jednak aktor nie zrealizował swojego celu i podjął decyzję o sprzedaży.

Fiat 128 Toma Hanksa 1 / 9 Fiat 128 Toma Hanksa. Źródło: Autor: Bring a Trailer udostępnij

Z zewnątrz, po malowaniu, samochód wygląda nieźle. Sporo uwagi będzie jednak wymagało wnętrze, które straszy m.in. przetartymi fotelami.

Fiat 128 to też... Zastava 1100. Pamiętacie?

Fiata 128 produkowano w latach 1969 - 1985, co ciekawe również w... Polsce. W latach 1974 - 1979 w FSO powstały 824 egzemplarze Fiata 128 w wersji nadwoziowej Sport Coupe. Jednak w naszym kraju Fiat 128 bardziej znany był pod marką Zastava (model 1100). Ta jugosłowiańska firma w 1971 roku nabyła licencję na produkcję.

Tom Hanks sprzedał w taki sposób polskiego malucha

128 to nie pierwszy Fiat, którego Tom Hanks sprzedaje, a kwotę przekazuje na cele charytatywne. Wcześniej podobna historia spotkała sprezentowanego mu Fiata 126p. Gwiazdor posiadał polskiego malucha przez kilka lat, a następnie wystawił na licytację. Samochód sprzedano za 83 tys. dolarów, co po przeliczeniu na złotówki, dawało wówczas 370 tys. złotych. Tę kwotę Hanks również przeznaczył na cele charytatywne.

