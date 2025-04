Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Quanta Energy. Pierwsza farma fotowoltaiczna o mocy 2 MW została uruchomiona w lutym tego roku w zakładzie jednostek napędowych Stellantis w Tychach . Obecnie projekt przeszedł do kolejnego etapu, w ramach którego budowane są dodatkowe farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 7 MW, a także system magazynowania energii. Dzięki tym inwestycjom, do końca roku, tyska fabryka osiągnie około 56-procentową niezależność energetyczną na poziomie średniorocznym.

Łącznie do budowy farm użytych zostanie około 94 300 modułów fotowoltaicznych, które zajmą niemal 54 hektary powierzchni, co odpowiada terenowi 3333 boisk do siatkówki. Wytworzona ilość energii elektrycznej przez farmy wybudowane dla Stellantis przez Quanta Energy wystarczyłaby by zasilać rocznie niemal 20 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce lub przejechanie 3,3 miliona km samochodem elektrycznym.