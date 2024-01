To fatum. 4-latka przeżyła wypadek, a pół roku później zginęła w kolejnym

Spis treści: 01 69-latek jechał drogą ekspresową pod prąd. Doszło do tragedii

02 4-letnia Ksenia przeżyła pierwszy wypadek. Drugiego już nie

03 Zginął w wypadku bo chciał pomagać

W sobotę 69-letni kierowca Opla Astry wjechał na drogę ekspresową S5 pod prąd. Nie wiadomo, jak długi odcinek drogi zdołał przejechać, ma to wyjaśnić śledztwo. Wiadomo jednak, że jechał "swoim" prawym pasem, a więc lewym, "szybszym" - dla kierowców jadących prawidłowo. W internecie pojawiło się nagrania, na którym widać był nieprawidłową jazdę kierowcy przed wypadkiem.

69-latek jechał drogą ekspresową pod prąd. Doszło do tragedii

Wielu kierowców zdołało uniknąć zderzenia, ale nie wszyscy. Wreszcie Astra uderzyła czołowo w Mercedesa Vito, którym podróżowało pięć osób. Siła uderzenia była bardzo duża. Sprawca wypadku, kierujący Oplem 69-latek, mieszkaniec powiatu bydgoskiego, poniósł śmierć na miejscu. Wszystkie osoby jadące Mercedesem zostały ranne i jak się wkrótce okazało, nie wszystkie wygrały walkę o życie. Dzień po wypadku w szpitalu zmarła 4-letnia dziewczynka, a kolejnego dnia - 68-letni kierowca Mercedesa.

Reklama

Zdjęcie Kierujący Oplem sprawca wypadku zginął na miejscu / Policja

4-letnia Ksenia przeżyła pierwszy wypadek. Drugiego już nie

Media z Kalisza ujawniły, że Mercedesa prowadził znany z działalności charytatywnej lokalny przedsiębiorca, właściciel sklepów budowlanych, Eugeniusz Stępień. To właśnie chęć niesienia bezinteresownej pomocy doprowadziła do jego śmierci. Jak się okazało, Mercedes wracał do Kalisza z turnusu rehabilitacyjnego 4-latki. Dziecko wymagało rehabilitacji ze względu na... poważny wypadek samochodowy, w którym uczestniczyło w 2023 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Trzy ofiary śmiertelne jazdy pod prąd Polsat News

Lokalna Gazeta Wyborcza podała, że 2-letnia wówczas Ksenia Wołkowa wraz z matką w 2022 roku uciekła z Ukrainy i zamieszkała w Brzezinach w Wielkopolsce. W sierpniu 2023 dziewczynkę i jej matkę odwiedziła rodzina. To właśnie wówczas doszło do tragedii.

"Ksenia z dziadkiem i ciocią pojechała na wycieczkę do Częstochowy. W Grudnej koło Bełchatowa w ich Renault Modus wjechało pędzące z dużą prędkością BMW, którym kierował 32-latek" - podała "Gazeta Wyborcza".

Zdjęcie W szpitalu zmarł kierowca Mercedesa i 4-letnia Ksenia / Policja

Zginął w wypadku bo chciał pomagać

Spośród osób jadących Modusem, wypadek przeżyła tylko Ksenia. W ciężkim stanie, ze złamanym kręgosłupem i miednicą, śmigłowcem została przetransportowana do szpitala. W Brzezinach, gdzie mieszkała rodzina, zorganizowano zbiórkę na jej leczenie. W akcję pomocową włączył się również Eugeniusz Stępień. To on na początku stycznia zawiózł dziewczynkę na turnus rehabilitacyjny. Niestety, przywieźć z powrotem nie zdołał.

Kondolencje rodzinie przedsiębiorcy złożyły w mediach społecznościowych władze powiatu kaliskiego.