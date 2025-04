"The Grand Tour" w obecnej formie zakończyło się, ale prezenterzy mają wrócić w nowym programie na platformie Amazon.

Nowa produkcja będzie miała tytuł "The Not Very Grand Tour" i skupi się głównie na materiałach archiwalnych.

Amazon opublikował zwiastun pierwszego odcinka nowego programu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Czy będzie nowy The Grand Tour? Prezenterzy w zwiastunie programu

"The Grand Tour" już nie ukazuje się z nowymi epizodami, ale jakiś czas temu pojawiły się informacje wskazujące na to, że to nie jest jeszcze jego koniec. British Board of Film Classification (organizacja odpowiedzialna za klasyfikację filmów i programów w Wielkiej Brytanii) informowała, że wkrótce pojawić się ma program "The Not Very Grand Tour". Nie miał to być jednak program z nowymi przygodami Jeremy’ego Clarksona, Richarda Hammonda oraz Jamesa Maya. Miał on mieć jedynie charakter wspominkowy.

W internecie pojawił się pierwszy zwiastun programu. Widzimy na nim Jamesa Maya i Richarda Hammonda występujących w studiu. Prezenterzy nie pojawiają się jednak w dobrze znanym z pierwszych sezonów "The Grand Tour" namiocie, a w specjalnym hangarze.

Z opisu możemy dowiedzieć się, że prezenterzy poprzez materiały archiwalne uhonorują silniki spalinowe. Widzowie ponownie będą mogli zobaczyć wyprawę muscle carami do Detroit z trzeciego sezonu "The Grand Tour". Warto podkreślić, że Jeremy Clarkson pojawia się tylko w materiałach archiwalnych - pokrywa się to z wcześniejszymi zapowiedziami dotyczącymi programu.

Warto dodać, że Hammond i May nie są jedynymi osobami z "The Grand Tour" zaangażowanymi w realizację nowego programu. Za reżyserię odpowiada Phil Churchward. Ma on doświadczenie w pracy z prezenterami, ponieważ reżyserował zarówno odcinki "Top Gear", jak i "The Grand Tour".

Kiedy The Not Very Grand Tour?

Pierwszy odcinek programu ma ukazać się 18 kwietnia 2025 roku. Co ważne zwiastun nie pojawił się na oficjalnym kanale Prime Video, a jedynie na kanale skierowanym do widzów w Wielkiej Brytanii. To sugeruje, że, przynajmniej póki co, program będzie skierowany do subskrybentów platformy na Wyspach. Warto jednak zaznaczyć, że również w Polsce "The Not Very Grand Tour" ma swoją podstronę na witrynie Prime Video. Można na niej obejrzeć powyższy zwiastun.

Co ważne, na stronie Amazona data premiery pierwszego odcinka pojawia się jedynie w zwiastunie. Ponadto jest to jedyny epizod programu, który ma już oficjalnie zapowiedzianą datę udostępnienia. Brytyjskie media, m.in. "The Sun", informują, że docelowo specjalny cykl ma składać się z czterech odcinków. Mają one pojawiać się co jakiś czas do końca roku.

Dlaczego The Grand Tour się zakończył?

Przypomnijmy, że pierwsze plotki na temat tego, że Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May nie będą już nagrywali kolejnych odcinków "The Grand Tour" pojawiły się w 2023 roku. Prowadzący długo nie komentowali przyczyn takiej decyzji. Dopiero Clarkson w wywiadzie dla "The Times" przerwał to milczenie.

Stwierdził on, że nagrywanie takiego programu jest "bardzo wymagające fizycznie" i staje się coraz trudniejsze, kiedy jest się "grubym i starym". Zaznaczył też, że ekipie Amazona coraz trudniej było wymyślać scenariusze na kolejne odcinki. Ostatni epizod programu został wyemitowany 13 września zeszłego roku. Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May przemierzali w nim drogi Zimbabwe.

O włos od tragedii na przejściu dla pieszych w Katowicach Policja Policja