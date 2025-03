Czy The Grand Tour wróci? Będzie nowy program

"The Grand Tour" zadebiutował w 2016 roku i realizowany był do 2024 roku. W tym czasie doczekał się 46 odcinków. 13 września zeszłego roku wyemitowany został ostatni odcinek, w czasie którego Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May przemierzyli drogi Zimbabwe.

Nieco wcześniej, w lipcu 2024 roku, pojawiły się z kolei informacje, że trójka prezenterów rozwiązała swoją spółkę zajmującą się realizacją ich programów. Trwająca ponad 20 lat telewizyjna współpraca Brytyjczyków dobiegła końca. To jednak wcale nie musi być koniec, ponieważ pojawiły się informacje na temat powrotu prowadzących w nowym programie Amazona powiązanym z motoryzacyjnym show.

Zgodnie z informacjami British Board of Film Classification (organizacja odpowiedzialna za klasyfikację filmów i programów w Wielkiej Brytanii) wkrótce pojawi się program o nazwie "The Not Very Grand Tour". Póki co, jakiekolwiek informacje mamy tylko o pierwszym odcinku - jego nazwa to "The Glory and The Power", a prowadzący będą w nim honorować istnienie silnika spalinowego oglądając materiały ze swoich poprzednich przygód. Wszystko wskazuje więc na to, że będzie to jedynie program wspominkowy.

Kto wystąpi w nowym programie o The Grand Tour?

Za reżyserię nowego programu odpowiada Phil Churchward. Ma on spore doświadczenie, ponieważ reżyserował zarówno odcinki "Top Gear", jak i "The Grand Tour". Co więcej, w obsadzie pojawiają się Jeremy Clarkson, Richard Hammond oraz James May.

Z ustaleń Radio Times wynika jednak, że o nagranych już materiałach opowiadać będą jedynie James May i Richard Hammond. Jeremy Clarkson ma pojawić się wyłącznie w archiwalnych nagraniach. Nie jest to nic nowego, Clarkson z reguły nie brał udziału w różnego rodzaju odcinkach specjalnych "Top Gear" (nie licząc odcinków, w których podróżowali do różnych krajów), szczególnie materiałach wspominkowych. Z reguły występował w nich duet May - Hammond lub sam Hammond.

Portal IMDb informuje, że "The Not Very Grand Tour" ma pojawić się na Prime Video w Wielkiej Brytanii 18 kwietnia. Nie wiadomo, kiedy pojawi się w innych częściach świata.

Dlaczego zakończono The Grand Tour?

Przypomnijmy, "The Grand Tour" jest niejako efektem skandalu z udziałem Clarksona, do którego doszło w 2015 roku. Prezenter został oskarżony o zwyzywanie i uderzenie jednego z producentów "Top Gear", ponieważ ten nie uprzedził hotelu, w którym nocowała ekipa, żeby przygotował ciepłe posiłki mimo zamkniętej już kuchni.

Telewizja BBC już niejednokrotnie znosiła różne incydenty z udziałem prezentera, ale tym razem zdecydowała się nie przedłużać z nim umowy. Wkrótce razem z nim ze stacji odeszli również Hammond i May. Ostatecznie trójka trafiła do Amazona. Tam zajęli się realizacją programu "The Grand Tour". Początkowo był on łudząco podobny do "Top Gear", a po trzech latach zdecydowano się na zupełną zmianę formatu i zamiast rozmów w studio i testów samochodów postawiono wyłącznie na odcinki specjalne, w których prezenterzy odbywają długie podróże, z reguły nietypowymi samochodami.

Pierwsze plotki na temat tego, że Clarkson, Hammond i May nie będą już nagrywali kolejnych odcinków "The Grand Tour" pojawiły się w 2023 roku. Prowadzący długo nie odnosili się do przyczyn podjęcia takiej decyzji. Ciszę dopiero przerwał Clarkson w wywiadzie dla "The Times". Stwierdził on, że nagrywanie takiego programu jest "bardzo wymagające fizycznie" i staje się coraz trudniejsze, gdy jest się "grubym i starym". Zaznaczył on również, że ekipie Amazona coraz trudniej było wymyślać scenariusze na kolejne odcinki.

