Tesla Model Y dostępna w nowej wersji. Teraz pomieści więcej skarbów

Tesla Model Y, czyli najczęściej kupowany samochód 2023 roku, zadebiutowała w Europie w nowej wersji. Elektryczny bestseller Elona Muska jest wreszcie dostępny w siedmioosobowej wersji z trzecim rzędem siedzeń . Pierwsze samochody w takiej konfiguracji wnętrza pojawią się na polskich drogach jeszcze w tym roku.

Tesla Model Y w nowej wersji. Duże rodziny na to czekały

Rynkowy hit Tesli ma szanse teraz dotrzeć do jeszcze większego grona klientów. W europejskiej sprzedaży pojawił się właśnie siedmioosobowy wariant Modelu Y, który za fotelami trzeciego rzędu wciąż oferuje 363 l przestrzeni ładunkowej i dodatkowe 117 l pod przednią maską.

Zdjęcie Przedni bagażnik w Tesli Model Y pomieści 117 l bagażu.

Gdy nie korzystamy z trzeciego rzędu, bagażnik Modelu Y oferuje 753 l pojemności, co wystarczy, by pomieścić wózek, hulajnogi czy inne większe gabaryty. Z kolei po złożeniu oparć drugiego i trzeciego rzędu do dyspozycji mamy aż do 2040 l przestrzeni ładunkowej, co może okazać się przydatne po odwiedzinach w skandynawskim sklepie z meblami.

Zdjęcie Tesla Model Y w siedmioosobowej wersji kosztuje od 235 990 zł. / Jan Guss-Gasiński

Siedem miejsc w elektrycznym bestsellerze. Jest jeden warunek

Dostęp do trzeciego rzędu jest łatwy dzięki przyciskom znajdującym się na oparciach siedzeń w drugim rzędzie. Po ich naciśnięciu drugi rząd przesuwa się do przodu i składa, umożliwiając pasażerom łatwe wsiadanie i wysiadanie. Dzięki ustawieniu pod tylną szybą, pasażerowie trzeciego rzędu siedzeń mają zapewnioną wygodną przestrzeń nad głowami, a dwa gniazda USB-C pozwalają ładować urządzenia mobilne.

Zdjęcie Samochody z trzecim rzędem siedzeń wyjadą na polskie drogi jeszcze w tym roku. / Jan Guss-Gasiński

Ile Tesla Model Y kosztuje w nowej wersji? Za każdy fotel płacimy 5500 zł

Jest jednak pewien haczyk. Tesla Model Y może oferować do siedmiu miejsc wyłącznie w wersji Long Range (z większą baterią) i napędem na wszystkie koła, która oferuje do 533 km zasięgu (wg WLTP) i przyspiesza do pierwszej “setki" w równe 5 sekund - taki wariant kosztuje w Polsce od 224 990 zł. Za dodatkowy, trzeci rząd siedzeń trzeba w Tesli Model Y zapłacić dodatkowo 11 tys. zł. Najtańszy wariant Modelu Y z napędem wyłącznie na tylne koła kosztuje od 204 990 zł.

Zdjęcie Tesla Model Y w siedmioosobowej wersji będzie dostępna tylko w wydaniu Long Range AWD. / Jan Guss-Gasiński