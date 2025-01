Android Auto to bardzo przydatna aplikacja, z której korzysta większość właścicieli nowych samochodów. Obok Apple Car Play jest to obecnie najpopularniejsza funkcja, dzięki której kierowcy mogą obsługiwać interfejs telefonu z poziomu panelu sterowania ekranu dotykowego w samochodzie. Co jakiś czas w systemie pojawiają się nowe aktualizacje, wprowadzając ulepszenia i nowe udogodnienia poprawiające i ułatwiające korzystanie z tej praktycznej aplikacji.