Tego nie ma nawet Google Maps. Przełomowe rozwiązanie w mapie GDDKiA

Przed wyruszeniem w podróż sprawdźmy stan auta i pogodę

Okres ferii powoli dobiega końca - pozostał nieco ponad tydzień, w czasie którego odpoczywają uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Wielu dorosłych z tych regionów z pewnością wykorzysta jeszcze kilka tych dni na urlop i uda się z dziećmi na wypoczynek. W związku z tym, zanim wyruszymy w podróż powinniśmy odpowiednio przygotować się do tego wyjazdu. Szczególnie jeśli udajemy się w dłuższą trasę, powinniśmy dokładnie sprawdzić stan techniczny naszego auta oraz jego wyposażenie - apteczkę, gaśnicę czy trójkąt ostrzegawczy.

Reklama

Oczywiście należy pamiętać również o tym, by w czasie jazdy dostosowywać prędkość nie tylko do ograniczeń, ale również do warunków panujących na drodze. By móc przewidzieć, czego możemy spodziewać się na trasie, wielu kierowców sprawdza również prognozę pogody. Teraz mogą to zrobić dzięki nowemu widżetowi na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mapa GDDKiA pokaże pogodę

Strona drogi.gddkia.gov.pl działa od 2021 roku i stanowi źródło informacji dla osób poruszających się po drogach zarządzanych przez GDDKiA. Można tam znaleźć informacje np. o wypadkach czy robotach drogowych. Teraz poinformowano o wprowadzeniu do serwisu nowej funkcjonalności. Jest nią właśnie widżet pogodowy, dzięki któremu przed wyruszeniem w trasę kierowca będzie mógł sprawdzić, jakich warunków atmosferycznych należy się spodziewać.

Zdjęcie GDDKiA wprowadziła do swojego serwisu widżet pogodowy. / GDDKiA

Można w nim znaleźć informacje na temat temperatury, wilgotności, sumy opadów, prędkości wiatru oraz jego kierunku, a także poziomu ciśnienia. Generalna Dyrekcja zaznacza, że informacje zawarte w systemie bazują na aktualizowanych co dwie godziny danych pochodzących z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W widżecie do dyspozycji jest ponad 60 stacji pomiarowych. Dzięki ich wskazaniom można sprawdzić, jaka pogoda panuje w konkretnej części kraju. Ponadto system posiada specjalną opcję, po zaznaczeniu której, zapamiętana zostanie stacja najczęściej śledzona przez kierowcę. Jeżeli zaś dane wyświetlane w serwisie są dla danego użytkownika niewystarczające, można bezpośrednio z widżetu przenieść się do interaktywnej mapy warunków drogowych IMGW, informującej o możliwości wystąpienia najbardziej uciążliwych dla kierowców zjawisk atmosferycznych na danym odcinku drogi krajowej.

Mapa GDDKiA lepsza od Google Maps?

Z pewnością nową funkcję doceni wielu kierowców planujących dalszą podróż, np. na wspomniane już ferie. Wyjątkowości rozwiązaniu dodaje również fakt, że podobnego nie oferuje nawet najpopularniejsza strona z mapami, z której korzystają kierowcy, czyli Mapy Google. Obecnie informacje dotyczące pogody możemy uzyskać tylko na temat aktualnie wybranej przez nas lokalizacji.