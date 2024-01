Takich fotoradarów jeszcze w Polsce nie było. Mają nietypowe "supermoce"

Spis treści: 01 Nowe fotoradary na polskich drogach. Co potrafią Multaradar CD, Mesta Fusion RN i TraffiStar SR390?

02 Dwa fotoradary TraffiStar SR390. Mają nietypowe "super moce"

03 Uwaga kierowcy - te fotoradary robią też zdjęcia z tyłu!

04 Nie ignoruj znaku STOP. Nowe kamery na przejazdach kolejowych

Jak poinformowała Interię Monika Niżniak z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, zakończono już trwający od 2021 roku proces wymiany fotoradarów we wskazanych w ramach programu 247 lokalizacjach. Oznacza to, że na poboczach poboczy polskich dróg ostały się już tylko pojedyńcze kwadratowe skrzynki skrywających wysłużone Fotorapidy CM. W ich miejsce pojawiły się charakterystyczne duże słupy, wewnątrz których znajdziemy nowe fotoradary - Multaradar CD i Mesta Fusion RN.

Nowe fotoradary na polskich drogach. Co potrafią Multaradar CD, Mesta Fusion RN i TraffiStar SR390?

Nowy sprzęt GITD śmiało określić można "Mercedesami wśród fotoradarów". Nawet podstawowe MultaRadar CD obsługiwać mogą do sześciu pasów ruchu jednocześnie. Radar nie tylko rozróżnia pas ruchu, na którym doszło do wykroczenia (udokumentowane na zdjęciu), ale daje też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego z nich.

Jeszcze większymi możliwościami pochwalić się mogą fotoradary Mesta Fusion RN - potrafią monitorować jednocześnie do ośmiu pasów ruchu i wykonywać pomiary prędkości nawet do 32 pojazdów na raz. Co więcej, urządzenia są w stanie rejestrować więcej wykroczeń, niż tylko przekroczenie prędkości. Wśród dodatkowych funkcjonalności wymienić można m.in.:

monitorowanie odległości między pojazdami,



rejestrowanie pojazdów, które przejeżdżają przez linie ciągłą,

rejestrowanie pojazdów wyprzedzających z niewłaściwej strony,



rejestrowanie pojazdów skręcających z pasa do jazdy na wprost.

Dwa fotoradary TraffiStar SR390. Mają nietypowe "super moce"

W ramach modernizacji CANARD przy polskich drogach zamontowano też dwa urządzenia TraffiStar SR390, które do tej pory nie były stosowane w Polsce. Jedno z nich pracuje w Warszawie przy Alei Stanów Zjednoczonych (na wysokości ul. Międzynarodowej). Na drugie kierowcy natkną się w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej. Urządzenie niemieckiej firmy Jenoptik przypomina nieco stare Fotorapidy CM - ma formę niewielkiej skrzynki (waży zaledwie 7,5 kg), która może być zamontowana chociażby na słupie sygnalizacji świetlnej.



Zdjęcie Zdecydowana większość nowych fotoradarów ma formę "słupa". Nawet "najsłabsze" monitorują 6 pasów ruchu i potrafią rozróżnić osobne limity prędkości dla każdego z nich / Bartosz Krupa / East News

TraffiStar SR390 monitoruje do czterech pasów ruchu jednocześnie, ale - w przeciwieństwie do MultaRadar CD i Mesta Fusion RN - rejestruje również pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Uwaga kierowcy - te fotoradary robią też zdjęcia z tyłu!

Montaż nowej generacji fotoradarów oznacza też nowe możliwości karania kierowców. Przykładowo - wszystkie z urządzeń MultaRadar CD i Mesta Fusion RN potrafią rozróżniać pojazdy "na zbliżaniu" i na "oddalaniu", co oznacza, że potrafią też fotografować pojazdy od tyłu.

Na szczęście dla polskich kierowców (i motocyklistów), GITD nie wykorzystuje obecnie tych funkcjonalności

CANARD GITD, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ukształtowaną linią orzeczniczą, prowadząc czynności w sprawie o wykroczenie zarejestrowane przez urządzenie rejestrujące jest zobowiązany m.in. na podstawie wizerunku kierującego pojazdem, ustalić sprawcę wykroczenia. Dlatego urządzenia wykonują pomiary oraz rejestrują przód nadjeżdżających pojazdów. tłumaczy w rozmowie z Interią Monika Niżniak z GITD

Od tej reguły znajdziemy jedna w Polsce dwa wyjątki. Jak ustaliła Interia.pl, w ramach działań pilotażowych GITD doposażył dwa z wykorzystywanych fotoradarów w dodatkowe kamery rejestrujące tył pojazdów. Ściślej - chodzi o dwa urządzenia zamontowane w Warszawie przy ulicy Modlińskiej i Radzymińskiej.



Kamera współpracuje z fotoradarem, który w sytuacji ujawnienia przypadku przekroczenia prędkości i wykonania zdjęcia przodu pojazdu, "uruchamia" dodatkową kamerę, która wykonuje zdjęcie tyłu pojazdu wraz z tylną tablicą rejestracyjną. precyzuje Niżniak

Nie ignoruj znaku STOP. Nowe kamery na przejazdach kolejowych

W tym miejscu warto dodać, że w ramach zakończonego właśnie programu modernizacji systemu CANARD na polskich drogach przybyły ostatnio aż 24 nowe urządzenia monitorujące nie tylko skrzyżowania ale też przejazdy kolejowe. W sumie kontrolą wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle objętych jest dzisiaj 41 obiektów w całej Polsce.

Jeśli chodzi o monitorowanie przejazdów kolejowych, systemy zamontowano na:



ul. Szczecińskiej i ul. Średzkiej we Wrocławiu,



na ul. Cyrulików w warszawskim Rembertowie,



w Radomsku w woj. łódzkim.



System po przekroczeniu przez pojazd wirtualnej linii detekcji tożsamej z linią warunkowego zatrzymania w trakcie nadawanego czerwonego światła, automatycznie wykrywa i rejestruje wykroczenie. Urządzenie identyfikuje pojazd, którym naruszono przepisy, jego kategorię oraz markę. tłumaczy Monika Niżniak z GITD

Urządzenia automatycznie rozpoznają numery rejestracyjne i do każdego zarejestrowanego zdarzenia przyporządkują dane dotyczące pojazdu, miejsca, czasu jego wystąpienia oraz czasu trwania fazy czerwonego światła.