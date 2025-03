Ceny paliw w Polsce gwałtownie w dół. Benzyna nawet poniżej 6 zł

To jednak niejedyny czynnik wpływający na spadek cen. Portal e-petrol.pl zaznacza, że oprócz doniesień z USA, do przecen przyczyniają się także prognozy zwiększenia podaży ropy naftowej. Wynika to z decyzji OPEC+, który w nadchodzącym miesiącu planuje stopniowe znoszenie części limitów produkcyjnych.