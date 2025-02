Zdaniem EIA, OPEC+ rozpocznie jednak od kwietnia cykl zwiększania produkcji ropy naftowej, co przy stosunkowo słabym tempie wzrostu konsumpcji doprowadzi do zwiększenia światowych zapasów ropy naftowej w II połowie roku, a co za tym idzie spadku cen. Średnia cena ropy naftowej Brent ma tym samym spaść z 74 dol./bbl w tym roku do 66 dol./bbl w roku przyszłym" - przekazali w komentarzu.