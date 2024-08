Tak działa mobilny most ASTRA. Mają sprytny sposób na remont dróg

Spis treści: 01 Czym jest ASTRA? To pierwszy taki most na świecie

02 Most ASTRA w praktyce. Tak Szwajcarzy naprawiają swoje drogi

03 Mobilny most ASTRA. Inne kraje mogą być zainteresowane tym rozwiązaniem

Remonty, utrudnienia i korki - kierowcy na całym świecie ich nienawidzą. Oczywistym jest jednak, że w wielu sytuacjach trudno pogodzić bezpieczeństwo drogowców i komfort kierowców. Czy na pewno? Okazuje się, że jedno może iść w parze z drugim. Dowodzi tego most ASTRA, wykorzystywany podczas remontów dróg w Szwajcarii.

Wideo youtube

Czym jest ASTRA? To pierwszy taki most na świecie

Dzięki mostowi ASTRA, zamówionemu przez Szwajcarski Federalny Urząd Drogowy, drogowcy podczas naprawiania nawierzchni drogi nie muszą martwić się o swoje bezpieczeństwo, ani pracować w pocie czoła wystawieni na słońce, a wyższy komfort pracy przekłada się często na czas realizacji. Wszystko to przy zachowaniu odpowiedniej przepustowości na remontowanych odcinkach.

Zdjęcie Na wybranym odcinku drogowcy pracują pod spodem nad poprawią jakości jezdni, a górą - po dwóch pasach ruchu - mogą w tym czasie przejeżdżać samochody z prędkością do 60 km/h/Szwajcarski Federalny Urząd Dróg / INTERIA.PL

Most ASTRA w praktyce. Tak Szwajcarzy naprawiają swoje drogi

Most wykorzystywany przez szwajcarskich drogowców ma ok. 256 m długości, 7,6 m szerokości i ponad 4,5 m wysokości. Co więcej, cała konstrukcja waży blisko 1250 ton, a mimo to jego rozłożenie jest kwestią jednego weekendu. Obiekt złożony z 22 modułów sterowany jest zdalnie jednostką hydrauliczną, która pozwala na podnoszenie mostu ASTRA o 10 cm na raz, na odcinkach o długości 100 m.

Zdjęcie Co więcej, cała konstrukcja waży blisko 1250 ton, a mimo to jego rozłożenie jest kwestią jednego weekendu/Szwajcarski Federalny Urząd Dróg /

Kiedy most jest rozłożony, na wybranym odcinku drogowcy pracują pod spodem nad poprawią jakości jezdni, a górą - po dwóch pasach ruchu - mogą w tym czasie przejeżdżać samochody z prędkością do 60 km/h. Po zakończeniu prac most może się przesunąć zdalnie o kolejne 100 metrów do następnej fazy budowy.

Zdjęcie Obiekt złożony z 22 modułów sterowany jest zdalnie jednostką hydrauliczną/Szwajcarski Federalny Urząd Dróg /

Mobilny most ASTRA. Inne kraje mogą być zainteresowane tym rozwiązaniem

Most ASTRA został po raz pierwszy przetestowany w 2022 roku. Od tamtego czasu technologia jest stale dopracowywana, aby drogowcom i kierowcom korzystało się z niego bezpieczniej. Jak można się domyślić, nie jest to tania technologia. Niemniej, znacząco ułatwia prace konserwacyjne i przyspiesza remonty - chociażby na autostradach. Możemy się spodziewać, że w przyszłości z podobnych rozwiązań będą chciały skorzystać również inne kraje.