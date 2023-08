Ta terenówka jest gotowa na piekło. W Dakar Classic zobaczymy polskie barwy

W moim przypadku Toyota Land Cruiser to styl życia. Zakochałem się w tym aucie 20 lat temu i do dzisiaj jest to mój samochód na co dzień, wyprawowy i sportowy. Po udziale w rajdzie, gdzie pokonuje kilkaset kilometrów z dużymi prędkościami i z pełną koncentracją, mam dość wrażeń w terenie. Kiedy jednak mam wolną chwilę, wsiadam w mojego cywilnego Land Cruisera - jadę na ryby, na biwak lub po prostu uciekam z miasta, by z widokiem na jezioro wypić kawę.

dodaje Michał