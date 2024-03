Szymon Hołownia o podatku od aut spalinowych: „Musi to na Rusi”

Temat nowych podatków od samochodów spalinowych już od pewnego czasu wzbudza emocje wśród polskich kierowców. Ich wprowadzenie miałoby być konieczne ze względu na założenia Krajowego Plan Odbudowy, który w 2022 roku wynegocjował i podpisał rząd PiS.

Wysokość opłat miałaby zależeć od masy i normy emisji spalin każdego pojazdu. To - jak przekonują eksperci - uderzyłoby zwłaszcza w mniej zamożnych kierowców. O skali problemu niech świadczy fakt, że średni wiek samochodów jeżdżących po polskich drogach wynosi obecnie 15 lat.

Rząd chce renegocjować warunki KPO

Unijny dokument wyznaczał terminy wprowadzania nowych podatków. W przypadku jednorazowej, acz naliczanej przy każdej kolejnej rejestracji, opłaty rejestracyjnej ma to być IV kwartał 2024 roku. Wprowadzenie cyklicznego, naliczanego co roku podatku od posiadania samochodu przewidziano na II kwartał 2026 roku. Informację o pracach nad wprowadzeniem nowych przepisów potwierdził już wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Teraz jednak pojawiają się głosy, że rząd będzie próbował renegocjować dotychczasowe warunki zapisów z Komisją Europejską.

Nowe podatki od samochodów. Ponad 3 tys. zł za starego diesla.

Do sprawy kolejnych opłat dla kierowców odniosła się niedawno minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W trakcie wywiadu z dziennikarzami stacji TVN zaznaczyła, że Polska będzie wnosić do Brukseli o wykreślenie z KPO kamienia milowego, który zakłada wprowadzenie podatku od samochodów spalinowych. Jednocześnie szefowa MFiPR zaprezentowała zakres korekt w 11 z 55 reformach, oraz w 22 inwestycjach z 56. Są one - według resortu - konieczne by zniwelować straty wynikające z opóźnienia uruchamiania KPO.

Marszałek Sejmu o podatku od aut spalinowych: "Musi to na Rusi"

W podobnym tonie wypowiedział się także sam Marszałek Sejmu - Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 skrytykował założenia podatku od posiadania samochodów spalinowych, zauważając, że to nie nakazy i zakazy powinny wyznaczać drogę do wprowadzenia inicjatyw politycznych zielonego ładu.

"To się w głowie nie mieści, że PiS wpisał do KPO podatek od posiadania samochodów spalinowych. Zielony ład? Tak, ale dla ludzi i metodą zachęt, nie nakazów i zakazów. "Musi to na Rusi" - podkreślił.