Szybciej do granicy z Ukrainą. Jest decyzja w sprawie kluczowej drogi

Droga S12 otrzyma 23-kilometrowy fragment

W ramach inwestycji zbudowany zostanie blisko 23-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S12. Trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu na każdej z nich. Fragment poprowadzony zostanie nowym śladem. Przebiegać będzie on głównie przez obszary rolnicze i ominie tereny "mocno zurbanizowane i cenne przyrodniczo".

Trasa rozpocznie swój bieg w miejscowości Antonin. Tam będzie się ona łączyć z budowaną obecnie obwodnicą Chełma. Następnie droga poprowadzona zostanie na południe od drogi krajowej nr 12. Trasa ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowane są Miejsca Obsługi Podróżnych, fragment przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa - Dorohusk. Odcinek S12 prowadzić będzie do znajdującego się w Dorohusku przejścia granicznego z Ukrainą.

Reklama

Zdjęcie Odcinek S12 Chełm - Dorohusk liczył będzie niemal 23 km. / GDDKiA

Odcinek S12 kosztować będzie 1 mld złotych

GDDKiA planuje, że zbudowanych zostanie 16 wiaduktów (w tym trzy wiadukty kolejowe), 50 przejść dla zwierząt oraz węzeł drogowy Dorohusk. W związku z realizacją prac wybudowane zostaną również drogi dojazdowe służące do obsługi przejścia w Dorohusku od planowanego węzła Dorohusk w Okopach w kierunku granicy (po obu stronach jezdni). Realizacją inwestycji zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa na zaprojektowanie i budowę drogi opiewa na 1 mld złotych. Trasa z Chełma do Dorohuska budowana będzie z dofinansowaniem w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility) na lata 2021-2027. Komisja Europejska przyznała w sumie ponad 102 mln euro (ok. 439 mln złotych) dofinansowania.

Po wydaniu przez Wojewodę Lubelskiego decyzji ZRID zatwierdzony zostanie podział nieruchomości oraz granice terenu przewidzianego pod budowę trasy. Z kolei w przypadku właścicieli nieruchomości wydanie decyzji będzie oznaczać rozpoczęcie procedur dotyczących wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa.

Problemy na budowie trasy S12

W przyszłości droga ekspresowa S12 połączy autostradę A1 w województwie łódzkim, przez województwo mazowieckie i lubelskie ze znajdującym się w Dorohusku przejściem granicznym z Ukrainą. Wspomniany wyżej odcinek wchodzi natomiast w skład liczącego 75 km fragmentu ekspresówki prowadzącego z miejscowości Piaski do granicy z Ukrainą. Po wykonaniu badań geologicznych z pierwotnych planów wyłączony został mający ok. 5,7 km fragment znajdujący się na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęta została decyzja o ominięciu tego składowiska.

Taka decyzja oznacza, że przebieg trasy między Pełczynem i miejscowością Chojno Nowe Drugie będzie zmieniony. Ponadto konieczne jest opracowanie nowego wariantu i uzyskanie decyzji środowiskowej. GDDKiA informuje, że już wybrała wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego fragmentu i podpisała z nim umowę. Obecnie prowadzone są prace dokumentacyjne.