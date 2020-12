Szalony Święty Mikołaj wiózł choinkę na dachu porsche

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu, a w tych ciężkich czasach to najważniejsze, szczęściu i miłości. Bez utyskiwania na wysokie ceny paliw, fotoradary, dziury w jezdniach, zdzierstwo zarządców autostrad, złośliwość straży miejskich i policji drogowej, konieczność kosztownej wymiany rozrządu, gapiostwa pieszych, nieudolność innych kierowców, uciążliwych objazdów, przeciągających się remontów dróg, braku czujności służb odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie, na złe oznakowanie, ministra transportu, zajmujących się komunikacją urzędników różnych szczebli.

Zdjęcie /INTERIA.PL

Zatem na to wszystko, co drażni nas na co dzień, a na co nie mamy większego lub najczęściej żadnego wpływu...

A pod choinkę życzymy wam kluczyków do wymarzonego pojazdu z kartą paliwową bez limitu wydatków.

A na koniec upominek od... Świętego Mikołaja, czyli Janusza Dudka. Ten znakomity kierowca i instruktor zasiadł dla was za kierownicą porsche i z choinką na dachu pokazał kunszt jazdy bokiem.