Do zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Klików. Jak poinformował Sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko - patrol drogowy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu zwrócił uwagę na białego Volkswagena, który wielokrotnie zjeżdżał na lewy pas jezdni. Na widok niecodziennych manewrów, policjanci zdecydowali zatrzymać pojazd do kontroli, jednocześnie dając znać jego kierowcy za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Niestety na ich widok ten przyspieszył i rzucił się do ucieczki.

Kierowca Volkswagena popełnił szereg wykroczeń

W trakcie pościgu kierowca Volkswagena popełnił szereg wykroczeń drogowych, jednocześnie stwarzając istotne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Nie tylko przekraczał on ciągłe linie, ale też nie sygnalizował manewrów wyprzedzania i omijania czy też nie stosował się do znaku STOP. W trakcie szaleńczej jazdy wielokrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, momentami osiągając 148 km/h w terenie zabudowanym.

Po pewnym czasie pościg przeniósł się na teren województwa dolnośląskiego, a kierowca Volkswagena zatrzymał się przed remontowanym przejazdem kolejowym w miejscowości Węgliniec. Wtedy też policjantom udało się zastawić mu drogę radiowozem, tak by nie dał rady wycofać. W trakcie próby zatrzymania wyszło na jaw, że za kierownicą auta zasiadała młoda kobieta. Gdyby tego było mało, na sam koniec próbowała się ona zamienić miejscem z pasażerem siedzącym z tyłu pojazdu.

Para chciała wmówić funkcjonariuszom, że to mężczyzna kierował pojazdem. Ustalono, że 23-letnia kierująca uciekała, ponieważ posiada aktywny zakaz do kierowania pojazdami mechanicznymi. zaznacza sierż. sztabowy Arkadiusz Szlachetko

Kobieta otrzymała 236 punktów. Za czyny odpowie przed sądem

Kobieta została zatrzymana przez policjantów. Swoim nieodpowiedzialnym i bezmyślnym zachowaniem popełniała dwa przestępstwa: kierowania pojazdem pomimo wydanemu zakazowi oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Podczas ucieczki wielokrotnie naruszyła przepisy zapisane w Kodeksie Ruchu Drogowego, za które również odpowie przed sądem. Za popełnione wykroczenia na jej konto zostało dopisanych aż 236 punktów karnych.