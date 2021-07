System opłat e-TOLL nadal z nikłym zainteresowaniem

Jak zwrócił uwagę resort finansów w środowym komunikacie, od 1 lipca trwa okres przejściowy dla przewoźników. Oznacza to, że równolegle funkcjonują dwa systemy - viaTOLL i nowy e-TOLL. Stało się tak dlatego, że tylko znikomy odsetek firm i kierowców, przestawił się na nowy system, więc gdyby zgodnie z planem od 1 lipca wyłączyć stary, pojawiłby się ogromny problem. Ministerstwo ma nadzieję, że w okresie przejściowym uda mu się dotrzeć do przewoźników z informacją o nowym systemie poboru opłat.

"W systemie e-TOLL zarejestrowanych jest już ponad 50 tys. pojazdów" - wskazał resort. Dodał, że kierowcy przejechali 1 mln kilometrów opłacając przejazd w e-TOLL.

Nowy system e-TOLL służy do poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) dla pojazdów ciężkich i lekkich - przypomniał resort. "System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Docelowo zastąpi system viaTOLL, który zostanie wygaszony 30 września 2021 r." - zaznaczono.

Resort finansów zachęcił przewoźników do przechodzenia do nowego systemu. "Kierowcom pojazdów ciężkich zostało już mniej niż 80 dni do zmiany systemu na e-TOLL" - napisano.

Zwrócono uwagę, że w tym czasie należy zarejestrować się w IKK na stronie etoll.gov.pl oraz wybrać urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do nowego systemu. "Każdy kierowca będzie mógł wykorzystać do tego aplikację e-TOLL PL lub urządzenia OBU i ZSL oferowane przez dostawców zewnętrznych" - zaznaczono.

