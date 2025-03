"Z bólem serca, ale muszę to powiedzieć, nie mogę tego przemilczeć. Odbyła się huczna impreza z fajerwerkami, nowy wóz strażacki, ale strażacy wszystko po nowemu. Nie chcieli mszy świętej, ani poświęcenia wozu. Była impreza świecka" - powiedział duchowny podczas kazania, cytowany przez Radio 90.

W swojej krytyce nie ograniczył się tylko do wozu. Zwrócił również uwagę na strażaków będących rodzicami, którzy latem mieli spędzać czas na łowieniu ryb, zamiast uczestniczyć w mszach. Ksiądz uznał to za brak dbałości o duchowy rozwój dzieci, co jeszcze bardziej rozgrzało atmosferę w parafii.