“Ukończyłeś szkołę średnią i szukasz pracy? Zostań funkcjonariuszem Straży Granicznej." Taki komunikat opublikował Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, który poszukuje 50 kandydatów do służby. Możliwe są różne ścieżki kariery: bycie kontrolerem ruchu granicznego, funkcjonariuszem ochraniającym tzw. zieloną granicę, przewodnikiem psa służbowego, technikiem kryminalistyki, funkcjonariuszem do zadań specjalnych czy misji międzynarodowych.

Jakie są zarobki w straży granicznej?

Zarobki w straży granicznej wzrosły w ostatnich latach, by przyciągnąć więcej chętnych. Jak podaje SG na swojej stronie funkcjonariusze mogą liczyć na:

Reklama

Funkcjonariusz SG - kursant (szkolenie trwa ok. 4 miesięcy) do 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie prawie 5 500 zł netto - zwolnienie od podatku od osób fizycznych

(szkolenie trwa ok. 4 miesięcy) do 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie prawie 5 500 zł netto - zwolnienie od podatku od osób fizycznych Funkcjonariusz SG - kursant (szkolenie trwa ok. 4 miesięcy) powyżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie ponad 5 100 zł netto

(szkolenie trwa ok. 4 miesięcy) powyżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie ponad 5 100 zł netto Funkcjonariusz SG - kontroler, młodszy asystent (bezpośrednio po ukończeniu szkolenia) do 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie prawie 6 100 zł netto - zwolnienie od podatku od osób fizycznych

(bezpośrednio po ukończeniu szkolenia) do 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie prawie 6 100 zł netto - zwolnienie od podatku od osób fizycznych Funkcjonariusz SG - kontroler, młodszy asystent (bezpośrednio po ukończeniu szkolenia) powyżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie prawie 5 600 zł netto

(bezpośrednio po ukończeniu szkolenia) powyżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie prawie 5 600 zł netto Funkcjonariusz SG - w służbie stałej (na najniższym stanowisku służbowym) do 26 roku życia otrzymuje średnio miesięczne wynagrodzenie ponad 6 300 zł netto - zwolnienie od podatku od osób fizycznych

(na najniższym stanowisku służbowym) do 26 roku życia otrzymuje średnio miesięczne wynagrodzenie ponad 6 300 zł netto - zwolnienie od podatku od osób fizycznych Funkcjonariusz SG - w służbie stałej (na najniższym stanowisku służbowym) powyżej 26 roku życia otrzymuje średnio miesięczne wynagrodzenie ponad 5 800 zł netto

Dodatkowo bonusy dla funkcjonariusza w służbie przygotowawczej to równoważnik pieniężny za remont mieszkania oraz zwrot kosztów za dojazd do pracy do 30 km. Funkcjonariusz w służbie otrzymuje również równoważnik pieniężny za brak mieszkania czy pomoc finansową na kupno mieszkania/domu.

Zdjęcie Zarobki w straży granicznej wzrosły w ostatnich latach, by przyciągnąć więcej chętnych. / straz.gov.pl

Jak zostać strażnikiem granicznym?

Trzeba być niekaranym, mieć nieposzlakowaną opinię i co najmniej średnie wykształcenie. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. Pierwszy to formalności związane ze złożeniem dokumentów, zaświadczeń i ich weryfikacją. Później odbywa się wstępna rozmowa kwalifikacyjna oraz badania psychologiczne. Drugi etap obejmuje egzamin składający się z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej, oraz kolejna rozmowa kwalifikacyjna. Na koniec kandydat poddawany jest badaniu wariografem i badaniom lekarskim, określającym zdolność kandydata do służby. Potem następuje ślubowanie i szkolenie podstawowe, które trwa około 3,5 miesiąca.