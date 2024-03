Strajk rolników w Warszawie. Utrudnienia nie tylko dla mieszkańców

Spis treści: 01 Strajk rolników w Warszawie. Traktory wjadą do miasta?

Strajk rolników w Warszawie. Traktory wjadą do miasta?

Strajk rolników w Warszawie, organizowany przez NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", rozpocznie się 6 marca o godzinie 11:00. Protestujący mają zebrać się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Strajkować będą nie tylko rolnicy, ale również leśnicy czy myśliwi. W rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, zapowiedział, że po wystąpieniach rolników nastąpi przemarsz pod Sejm. "Tam rolnicy będą czekać na wyjście do protestujących marszałka Hołowni" - powiedział w rozmowie z portalem Izdebski.

Co ciekawe rolnicy nie otrzymali od stołecznego ratusza zgody na zgromadzenie. Organizatorzy odwołali się od decyzji, ale Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował się ją podtrzymać. W czasie konferencji prasowej z okazji otwarcia wiaduktu znajdującego się nad ulicą Globusową do sprawy odniósł się prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski. Jak stwierdził, "kwestie sporne" dotyczyły wjazdu ciągników do centrum miasta" - informuje portal warszawa.wyborcza.pl.

Do kwestii protestów odniósł się w rozmowie z Radiem Zet, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński. Jak wskazał, w centrum miasta obowiązuje zakaz ruchu dla ciągników rolniczych. Zapowiedział również, że policja będzie dbać, by przepisy nie były łamane. Zaznaczył on również, że policja utrzymuje kontakt z organizatorami protestu. "Dzięki dobrej współpracy pomiędzy policją, organizatorami protestu i miastem stołecznym Warszawa demonstracja z zeszłego tygodnia była pokojowa" - stwierdził szef MSWiA.

Protest rolników. Policja może zamykać ulice

Warszawski Transport Publiczny poinformował, że w związku ze zgromadzeniem przed KPRM policja może zdecydować o ewentualnym zamknięciu Alei Ujazdowskich i okolicznych ulic. Służby biorą pod uwagę:

brak możliwości przejazdu Al. Ujazdowskimi między placem Na Rozdrożu i ulicą Bagatela

między i brak możliwości przejazdu przez skrzyżowanie Al. Ujazdowskich z ulicami Bagatela i Belwederską

z ulicami i brak możliwości przejazdu przez plac Trzech Krzyży

To zaś oznaczać będzie zmiany w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Na utrudnienia muszą być przygotowane osoby podróżujące autobusami linii 108, 116, 119, 127, 131, 166, 167, 168, 171, 180, 222, 503, 517, 518, E-2, N31, N33, N81, N83 i Z31.

Utrudnienia także poza Warszawą

Na utrudnienia powinny być przygotowane również osoby spoza Warszawy. Sławomir Izdebski, w rozmowie ze wspomnianym już portalem, stwierdził, że ze względu na zakaz wjazdu do stolicy rolnikom proponuje się zablokowanie dróg prowadzących do miasta. "To też na pewno trochę przyblokuje stolicę" - stwierdził przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.

Z informacji uzyskanych przez portal tygodnik-rolniczy.pl wynika, że w Markach przez całą dobę (6-7 marca) traktory będą blokować skrzyżowanie dróg DW629 i S8. WTP zwraca uwagę, że w przypadku gdy pojawią się utrudnienia, autobusy linii 112, 140, 340, 738, L43, L45, L46 i N61 mogą być kierowane na objazdy. Warszawski Transport Publiczny informuje, że protestów należy spodziewać się także w Zegrzu Południowym, u zbiegu DK61 z DW631. W takiej sytuacji autobusy linii 735 będą kursować jedynie do krańca Białobrzegi. Utrudnienia pojawić się mogą również w miejscowości Łomna-Las na połączeniu DK7 z DW 639. Może to oznaczać, że autobusy linii 850 zostaną skierowane na objazdy. Przed utrudnieniami ostrzega również Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Jak poinformowano, od godziny 10:00 6 marca do 10:00 7 marca w związku z protestem rolników mogą pojawić się utrudnienia na drodze krajowej nr 92 na wysokości miejscowości Mory (w obu kierunkach) oraz na drodze ekspresowej S8 na węźle Mory, gdzie zablokowany ma być wjazd i zjazd na DK92. "W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii 713 pojadą zmienionymi trasami" - poinformował WTP.

Strajk rolników trwa niemal miesiąc

Strajk rolników, który trwa od 9 lutego, jest wyrazem ich sprzeciwu m.in. dla założeń Zielonego Ładu, czyli projektu ustaw mającego pozwolić Unii Europejskiej na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zgodnie z nim miałoby wejść w życie ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów. Ponadto rolnicy sprzeciwiają się także niekontrolowanego napływowi żywności i produktów rolnych z Ukrainy. Warto tutaj zwrócić uwagę, że gospodarze strajkują także w innych krajach Unii Europejskiej.