Strajk rolników. Będzie kolejna blokada autostrady A2. Tym razem "do skutku"

Strajk rolników. Ponowna blokada autostrady A2

Uczestnicy strajku rolników podejmują się kolejnych akcji, które mają skłonić polityków do realizacji ich postulatów. Rzecznik protestujących rolników, Roman Waszczyk poinformował, że ustawiona zostanie ponowna blokada Świecka i autostrady A2 przy granicy z Niemcami. - Od 10 marca przejście graniczne na autostradzie A2 w Świecku zostanie całkowicie zablokowane na stałe do skutku - stwierdził Waszczyk. Taka deklaracja oznacza, że protest będzie trwał do czasu realizacji postulatów przedstawianych przez strajkujących.

Warto przypomnieć, że pierwsza blokada autostrady A2 w tym miejscu miała miejsce pod koniec lutego. Protestujący deklarowali, że potrwa ona do 20 marca, ostatecznie trwała tylko dobę.

Rolnicy znowu przyjadą do Warszawy

Strajkujący rolnicy przypomną o sobie wcześniej, bo już 6 marca. Wówczas mają zjechać do Warszawy. NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", który odpowiada za organizację strajku, zapowiada, że protest rozpocznie się o godzinie 11:00. Ciągniki mają zebrać się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Protestować mają nie tylko rolnicy, ale również leśnicy czy myśliwi.

Okazuje się jednak, że protestujący nie otrzymali od warszawskiego ratusza zgody na zgromadzenie. Organizatorzy odwołali się od decyzji, ale Sąd Okręgowy w Warszawie ją podtrzymał. W centrum miasta obowiązuje zakaz ruchu traktorów rolniczych. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że policja będzie dbać, by przepisy nie były łamane.

Mimo wszystko rolnicy nie chcą odwoływać protestu. - To czy pojawimy się ciągnikami w sposób zorganizowany, czy niezorganizowany, nie zależy od nas, ale od władz Warszawy, które albo zechcą współdziałać i zapewnić maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, albo pójdą na tzw. rympał i podejmą decyzje polityczne - stwierdził w rozmowie z Radiem dla Ciebie, Marek Boruc, przewodniczący Solidarności Województwa Mazowieckiego Rolników Indywidualnych.

Premier spotkał się z rolnikami

Ostatniego dnia lutego w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z przedstawicielami strajkujących gospodarzy. Po spotkaniu jeden z przedstawicieli rolników biorący udział w spotkaniu, Krzysztof Chmiel, stwierdził, że przebiegało ono w "normalnej atmosferze", ale żadne konkrety nie padły - informował polsatnews.pl. Potwierdził on również, że kolejny protest gospodarzy w Warszawie odbędzie się 6 marca.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z rolnikami premier mówił, że będzie apelował do władz unijnych o zawieszenie lub wycofanie się z zapisów Zielonego Ładu. Zapowiedział, że przygotowane zostaną "postulaty polskiej strony" i zaznaczył, że chodzi tutaj zarówno o strajkujących rolników, jak i o rząd. Premier stwierdził również, że popiera postulat, by Unia Europejska sfinansowała zakup i transport zboża z rynków europejskich dla państw potrzebujących.

Strajk rolników trwa od blisko miesiąca

Trwający od 9 lutego strajk rolników jest wyrazem sprzeciwu gospodarzy m.in. dla założeń Zielonego Ładu, czyli projektu ustaw mającego pozwolić Unii Europejskiej na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zakłada on m.in. ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów, co budzi spore emocje wśród rolników. Sprzeciwiają się oni również niekontrolowanemu napływowi żywności i produktów rolnych z Ukrainy. Warto przypomnieć, że rolnicy strajkują nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej.



Strajk rolników przynosi efekt?

Strajki rolników w wielu krajach wspólnoty zdaje się przynosić pierwsze efekty. Parlament Europejski przegłosował projekt nowej dyrektywy dotyczącej prawa jazdy. W związku z tym zrezygnowano m.in. z pomysłu ujednolicenia przepisów dotyczących prawa jazdy na ciągniki rolnicze. Autorzy tej inicjatywy chcieli, by uprawnienia dotyczące korzystania z maszyn rolniczych podzielone zostały na osiem kategorii. Wielu europosłów wskazywało, że zajmowanie się tą propozycją w momencie trwających protestów rolników nie jest dobrym pomysłem.