Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, podczas spotkania omawiającego przygotowanie służb do sezonu zimowego na drogach zapowiedział, że resort we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zdecydował o montażu dmuchaw i wybudowaniu specjalnych ramp do ręcznego usuwania śniegu i lodu z pojazdów ciężarowych. Obecnie na MOP-ach dostępnych jest 13 urządzeń do odśnieżania. Do końca 2025 roku ma przybyć 9 kolejnych, a w sprawie kolejnych 50 toczą się postępowania przetargowe i przygotowawcze. Do końca 2026 roku polscy kierowcy mają mieć do dyspozycji przeszło 70 takich urządzeń.

Rampy i dmuchawy mają umożliwić kierowcom samochodów ciężarowych usuwanie śniegu i lodu zalegającego na dachach przyczep i naczep. Nie tylko na kierowcach samochodów osobowych ciąży obowiązek odśnieżania pojazdów przed ruszeniem w trasę. Dotyczy to również aut ciężarowych. Nikomu nie trzeba tłumaczyć jakim zagrożeniem jest warstwa śniegu, czy zbrylonego lodu, poderwana przez pęd powietrza z plandeki ciężarówki czy kontenera wożonego na naczepie.

Jak informuje GDDKiA, dzięki uruchomieniu procesu instalacji ramp, Polska będzie jednym z nielicznych krajów w Europie, w którym udostępnionych zostanie aż kilkadziesiąt takich urządzeń. Dziś największą liczbą mogą pochwalić się Niemcy. Kilka ramp stoi też w górzystych rejonach Austrii, Estonii, Słowenii i Szwajcarii.

GDDKiA nie ukrywa, że ze względu na mniejszą awaryjność, w większości punktów montowane bedą rampy ręczne, a nie dmuchawy, takie jak dostępna obecnie na autostradzie A1 na MOP-ie Woźniki.



Zdjęcie Najpopularniejszym rozwiązaniem ułatwiającym odśnieżanie samochodów ciężarowych są rampy / Łukasz Gągulski / PAP

Rampy do odśnieżania samochodów w Polsce. Stan na październik 2024

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 13 urządzeń do odśnieżania zlokalizowanych w następujących miejscach:



A1 MOP Mszana Południe w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Zachód w woj. śląskim (tu dostępna jest dmuchawa),

A4 MOP Prószków w woj. opolskim,

A4 MOP Przysiecz w woj. opolskim,

S3 MOP Racula Zachód w woj. lubuskim,

S7 MOP Widoma Zachód w woj. małopolskim,

S7 MOP Widoma Wschód w woj. małopolskim,

S8 MOP Guzew Południe w woj. łódzkim,

S19 MOP Obroki Wschód w woj. lubelskim,

S19 MOP Obroki Zachów w woj. lubelskim,

S61 MOP Chomentowo Wschód woj. podlaskim,

S61 MOP Chomentowo Zachód woj. podlaskim.

Nowe punkty odśnieżania samochodów. Przetargi w 17 lokalizacjach

GDDKiA prowadzi postępowania przetargowe dotyczące wybudowania infrastruktury do odśnieżania pojazdów ciężarowych dotyczy 17 lokalizacji:



A2 MOP Moczydła w woj. mazowieckim,

A2 MOP Jędrzejów w woj. mazowieckim,

A4 MOP Paszczyna Południe w woj. podkarpackim,

A4 MOP Hruszowice w woj. podkarpackim,

A4 MOP Chotyniec w woj. podkarpackim,

S3 MOP Przybiernów Zachód w woj. zachodniopomorskim,

S3 MOP Przybiernów Wschód w woj. zachodniopomorskim,

S7 MOP Pepłowo Zachód w woj. mazowieckim,

S7 MOP Pepłowo Wschód w woj. mazowieckim,

S17 MOP Niwa Babicka w woj. lubelskim,

S17 MOP Kołbiel w woj. Mazowieckim,

S19 MOP Janów Lubelski Wschód w woj. lubelskim,

S19 MOP Janów Lubelski Zachód w woj. lubelskim,

S61 MOP Górki Wschód w woj. podlaskim,

S61 MOP Górki Zachód w woj. podlaskim,

S61 MOP Niekrasy Wschód w woj. warmińsko-mazurskim,

S61 MOP Niekrasy Zachód w woj. warmińsko-mazurskim.

Punkty odśnieżania samochodów w przygotowaniu

Co do 17 lokalizacji trwa postępowanie przygotowawcze. GDDKiA przygotowała Programy Inwestycji i czeka na zapewnienie finansowania na ich realizację. Nowe punkty obejmują:

S7 MOP Liksajny w woj. warmińsko-mazurskim,

S7 MOP Majdany Wielkie w woj. warmińsko-mazurskim,

A4 MOP Chechło w woj. śląskim,

A4 MOP Proboszczowice w woj. śląskim,

A1 MOP Gorzelanka Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Gorzelanka Zachód w woj. śląskim,

S8 MOP Jonas Południe w woj. dolnośląskim,

S8 MOP Jonas Północ w woj. dolnośląskim,

S19 MOP Kamień Wschód w woj. podkarpackim,

S19 MOP Kamień Zachód w woj. podkarpackim,

A4 MOP Jankowice Wielkie w woj. opolskim,

S8 MOP Ochędzyn w woj. łódzkim,

S8 MOP Niwiska w woj. łódzkim,

S61 MOP Budzisko Zachód w woj. podlaskim (2 stanowiska),

A1 MOP Skoszewy Wschód w woj. łódzkim,

A1 MOP Skoszewy Zachód w woj. łódzkim.

Planowane punkty odśnieżania samochodów

Dalsze plany zakładają wybudowanie kolejnych 20 ramp. W tej chwili trwa proces oceny możliwości postawienia ramp w:

A1 MOP Starcza Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Starcza Zachód w woj. śląskim,

A2 MOP Ciosny Południe w woj. łódzkim,

A2 MOP Bolimów w woj. łódzkim,

A2 MOP Mogiły w woj. łódzkim,

S3 MOP Lisiny Wschód w woj. lubuskim,

S3 MOP Lisiny Zachód w woj. lubuskim,

S3 MOP Stożne Zachód w woj. lubuskim,

S3 MOP Stożne Wschód w woj. lubuskim,

S7 MOP Grabin Wschód w woj. warmińsko-mazurskim,

S7 MOP Grabin Zachód w woj. warmińsko-mazurskie

,S8 MOP Syców Południe w woj. dolnośląskim,

S8 MOP Syców Północ w woj. dolnośląskim,

S8 MOP Paprotnia Północ w woj. łódzkim,

S8 MOP Sięganów Południe w woj. łódzkim,

S8 MOP Cibory Północ w woj. podlaskim,

S8 MOP Guzew Północ w woj. łódzkim,

S19 MOP Bukowa I w woj. podkarpackim,

S19 MOP Bukowa II w woj. podkarpackim,

S19 MOP Nienadówka w woj. podkarpackim.

GDDKiA gotowa na zimę

Jak informuje GDDKiA, osiągnięto już I stopień gotowości, co oznacza mobilizację na poziomie 20 proc. na terenie całego kraju. W trakcie tegorocznej zimy przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych będzie pracować kilka tysięcy osób, a do ich dyspozycji będzie około 2800 pojazdów, w tym m.in. 670 pługów i 2100 pługosolarek, a także 284 magazyny soli. Według przewidywań, na polskie drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję trafi w tym sezonie 381 tys. ton soli.