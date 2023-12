Startuje 61. Rajd Barbórka. Utrudnienia w ruchu i zakazy parkowania w Warszawie

Spis treści: 01 61. Rajd Barbórka - największe święto polskiego motorsportu

02 61. Rajd Barbórka - harmonogram

03 61. Rajd Barbórka - utrudnienia i zakazy parkowania

61. Rajd Barbórka - największe święto polskiego motorsportu

Już w ten weekend w Warszawie odbędzie się 61. Rajd Barbórka. Impreza będąca podsumowaniem sezonu motorsportowego w Polsce jak co roku przyciągnie tłumy miłośników ryczących silników, dużych prędkości, kontrolowanych poślizgów i zapachu spalin. W tegorocznej rundzie 110 zgłoszonych załóg zmierzy się na odcinkach specjalnych Tor Słomczyn (1 / 2), Tor Służewiec (3 / 4), Polfa Tarchomin (5 / 6) i Autodrom Bemowo (7). Wisienką na torcie jest Kryterium Karowa, gdzie załogi będą rywalizować na słynnej kostce.

Zdjęcie Trening w Słomczynie przed 61. Rajdem Barbórka / Jan Guss-Gasiński

61. Rajd Barbórka - harmonogram

Oficjalna ceremonia startu 61. Rajd Barbórka jest zaplanowana na piątek, 1 grudnia o godz. 18.30 pod Urzędem Gminy Bemowo. Na starcie kibice będą mogli zobaczyć całą stawkę i spotkać się z Kajetanem Kajetanowiczem, który na miejsce przyjedzie rajdowym Fiatem 126p. Ceremonia otwarcia potrwa ok. półtorej godziny.

Rywalizacja na odcinkach specjalnych rozpocznie się w sobotę, 2 grudnia. Już od wczesnych godzin porannych będzie trwała walka o cenne sekundy i miejsca w klasyfikacji generalnej. Dwa pierwsze odcinki specjalne zostaną rozegrane na terenie Autodromu Słomczyn - na permanentnym asfaltowym torze i na szutrowym odcinku z hopami. Kolejne próby będą rozgrywać się od godz. 8.55 na odcinku specjalnym Tor Służewiec. Następnie załogi udadzą się na nowy OS Polfa Tarchomin, gdzie pierwsze samochody zameldują się o 10:15.

Ostatni odcinek specjalny tegorocznej edycji wystartuje o godz. 11.30 na terenie Autodromu Bemowo. Zwieńczeniem imprezy będzie kultowe Kryterium Karowa. Wstęp do strefy kibica wielkiego finału będzie otwarty od godz. 16.00, a już o 17.00 rozpoczną się przejazdy pokazowe. Rywalizacja o najlepszy czas potrwa od 17.30 do 20.30.

07:30 - 11:50 OS1 Tor Słomczyn 1

07:45 - 12:05 OS2 Tor Słomczyn 2

08:55 - 13:15 OS3 Tor Służewiec 1

09:10 - 13:30 OS4 Tor Służewiec 2

10:15 - 14:35 OS5 Polfa Tarchomin 1

10:30 - 14:50 OS6 Polfa Tarchomin 2

11:30 - 16:00 OS7 Autodrom Bemowo

16:00 - 20:30 Serwis B (Karowa)

17:00 - 17:30 Przejazdy pokazowe (Karowa)

17:30 - 20:30 Kryterium Karowa

61. Rajd Barbórka - utrudnienia i zakazy parkowania

W dniu 61. Rajdu Barbórka z ruchu wyłączone zostaną następujące odcinki: Karowa, na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Dobrej; Furmańska, na całej długości - od Karowej do Bednarskiej; Browarna, na odcinku od Karowej do Leszczyńskiej; Wiślana, od strony Dobrej, na ok. 100 m odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Browarną; Lipowa, od Dobrej w kierunku Browarnej; Bednarska, od Furmańskiej w kierunku skweru Hoovera. Zakaz parkowania będzie obowiązywał na ul Gęstej i Dobrej oraz od Karowej do Bednarskiej.

Utrudnień należy się spodziewać także w komunikacji miejskiej. W sobotę, 2 grudnia od pętli przy ul. Browarnej nie będą kursowały autobusy linii 127. Pojadą prosto ulicą Dobrą i dojadą do pętli Mariensztat. Na swoją trasę wrócą Dobrą, Nowym Zjazdem, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Karową.

